Muere al recibir descarga eléctrica

Momentos de angustia vivió Santiago Urrutia, cuando su hermano, identificado como José Rafael Urrutia, de 34 años, murió al recibir una descarga eléctrica en la comunidad Santa Rosa, municipio de San Francisco Libre.



Santiago, quien no daba crédito a lo ocurrido, relató que su hermano regresaba de hacer un mandado, trató de pasar un charco de agua, pero recibió la descarga eléctrica que lo catapultó. “Mi hermano se electrocutó con un alambre que estaba en el suelo cuando iba caminando, y quedó tendido en el suelo”, relató.



Según Santiago, en los últimos días se registraron lluvias con fuertes vientos, que dejaron en el suelo un cable que conduce energía eléctrica, el que cayó sobre el charco, que a su vez sirvió como conductor de la electricidad. Su hermano trató de pasar y tocó el agua, por lo que recibió la corriente que lo mató. “Parece que mi hermano no se fijó que estaba el alambre, y ahí quedó tendido”, afirmó.



Autoridades policiales del municipio de San Francisco Libre recibieron el reporte sobre la muerte de Rafael y ayer en horas del medio día confirmaron los hechos en toda la comunidad de Santa Rosa.



“El jefe de la delegación está en el lugar de los hechos verificando la muerte de éste señor”, afirmó un inspector que atendía ayer en la estación policial del municipio.



Santiago Urrutia pidió ayuda a las autoridades edilicias de la municipalidad, porque no contaba con recursos económicos, para enfrentar los gastos de la vela y el ataúd.



Pero además su angustia era mayor ante el temor que sus padres pudieran sufrir daños a su salud al conocer la muerte de su hijo. “Mis padres no están en casa y no sé como decirles que mi hermano murió” repetía entre sollozos el hermano de José Rafael.