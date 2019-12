Otra vez en la cárcel “El Traga”

“El Traga”, un reconocido ladronzuelo que rompe con sus fechorías la tranquilidad de los habitantes de la Zona 7 de Ciudad Sandino, no pudo el pasado viernes “lanzarse” su trago de “Caballito”, porque una patrulla policial lo sorprendió cuando cuchillo en mano pretendía asaltar a una ciudadana.



Julio César Salmerón Machado es el nombre de este sujeto, quien según la Policía de Ciudad Sandino es el azote de la comunidad, pero según él, es una persona tranquila y dedicada sólo a su guarito.



“Yo iba a la pulpería a comprar una botella de Caballito --ron--, pero ya no pude, porque la Policía me detuvo”, aseguró Salmerón Machado, quien rechaza las declaraciones del subcomisionado Carlos Espinoza, jefe de Auxilio Judicial del Distrito Uno, quien asegura que “El Traga” es un visitador consuetudinario de las celdas preventivas de ese distrito policial.



Espinoza destaca que “El Traga” roba cualquier cosa a cualquier persona, y recientemente un juez le impuso arresto domiciliar como medida cautelar por el delito de robo con intimidación del cual es procesado en los tribunales.



Es más, “El Traga” salió meses atrás de la Cárcel Modelo, hasta donde llegó a cumplir una condena por robo. “Me mandaron a modelar, pero ya pagué esa torta”, aseguró Salmerón Machado, quien reconoció que ahora “sólo le está haciendo a los tragos de Caballito”.



“Nadie aguanta a este muchacho y a cada rato cae preso por sus fechorías contra la población”, aseguró el jefe policial, quien confirmó que durante la última captura le ocuparon un cuchillo que utilizó para asaltar a una señora en la calle del Fonif.



“Con el cuchillo intimidó a una señora para robarle un teléfono celular”, aseguró el subcomisionado Espinoza, al asegurar que el último robo que hizo fue de una bicicleta, siempre en la Zona Siete de Ciudad Sandino.