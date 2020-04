Joven bebedor perece arrollado

MATAGALPA



Un conductor de un camión, que no ha sido identificado, la quitó la vida a un ciudadano que con sus buenos tragos entre pecho y espalda se movilizaba por la salida a Managua, según informó la Policía Nacional.



Eduardo Soza Sandoval, de 32 años, según su padre, Carlos Víctor Soza Zelaya, tenía días de andar ingiriendo licor, y la tarde del sábado él le dio veinte córdobas, con lo que siguió tomando, pero ya no supo de su paradero hasta que lo encontraron muerto, la mañana del domingo.



Un vigilante que se encontraba cerca de un hotel, dijo a la Policía que a eso de la una de la madrugada la víctima pasaba por el lugar, cuando de pronto fue levantado por el camión, cuyo conductor no se detuvo al ver que había arrollado a un ciudadano, y más bien se dio a la fuga.



La Policía se presentó al lugar del hallazgo, en compañía del médico forense, quien determinó que Eduardo Soza Sandoval falleció a consecuencia de los múltiples golpes, por lo que la Policía continuará con las investigaciones para dar con el homicida, para que responda por el hecho.