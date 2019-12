Muerte de pequeño quedará en el misterio

La muerte del pequeño Jeymer Antonio Cruz Membreño, de un año, en un centro asistencial, la tarde del domingo, fue causada, según sus familiares, por “negligencia médica”, aunque no hubo denuncia ante la Policía ni autopsia en el Instituto de Medicina Legal.



Griselda Membreño Morales, de 19 años, madre de Jeymer, dijo que el sábado cinco de julio lo llevó al Hospital “Fernando Vélez Paiz”, y luego de revisarlo y darle algún medicamento para la gripe, se lo dieron de alta.



“Lo volví a llegar el sábado, porque lo miré cansadito, por eso me lo dejaron internado, pero la verdad es que me lo atendieron mal. A mí no me dijeron que tenía neumonía... ayer (domingo) lo miré más cansado y les dije a los médicos que hicieran algo por él, que le pusieran oxígeno, qué sé yo... que no me lo dejaran morir”, relató entre sollozos Griselda.



Aseguró la joven madre que los médicos la trataron de forma grosera y le dijeron que la sala estaba llena, que no podían atender sólo al niño de ella, y que dos doctores estaban preocupados por la salud del pequeño, pero no hicieron nada para ayudarlo.



“Uno le decía al otro: ‘¿Lo ves mal?... Sí... No tiene pulso’, y después me lo sacrificaron con una herida en la pierna y otra en el cuello, dijeron que para buscarle la vena e inyectarle el medicamento, eso es una crueldad, cómo me lo dejaron, pero todo se lo dejo a Dios, Él hará justicia”, afirmó Griselda.



Y es que en la Tercera Delegación de Policía los familiares de Jeymer no interpusieron denuncia, pues manifestaron que no creen en la justicia terrenal. “Mi niño es un angelito que está ya en el cielo, y aunque esté sufriendo, sé que Dios me dará las fuerzas que necesito y espero sólo en Él”, recalcó su madre.



El cuerpecito de Jeymer Antonio Cruz no fue remitido al IML, para que le realizaran la debida autopsia, porque su mamá dijo que no quería que su pequeño vástago sufriera también en la muerte. El velorio se realizó en Diriamba, Carazo, donde se realizó hoy el sepelio.



Muere invasor de carril

Por otro lado, aparentemente la invasión de carril provocó que Frichail Javier Fitoria, de 27 años, perdiera la vida, al estrellar su vehículo contra otro, a la altura del kilómetro 18 de la carretera nueva a León, la madrugada del domingo.



La teniente Guillermina Rojas, jefa de Información y Análisis de la Primera Delegación de Policía, dijo que el ahora fallecido conducía el carro Honda, verde, placas M 120-934, de este a oeste.



“Según el informe de Tránsito, el muchacho realizó una mala maniobra e invadió el carril contrario, impactó en la llanta delantera del camión blanco, placas C 70-260, propiedad de la Industria Santa Ana”, explicó la teniente Rojas. La muerte de Fitoria fue inmediata.



El joven que conducía el camión fue identificado como Danffer Omín González Herrera, de 21 años.