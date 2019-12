Otro que abusa de su hija

LAS MINAS, RAAN

Completamente traumatizada se encuentra una niña de 13 años, luego que su progenitor la obligó a desvestirse colocándole un filoso machete en el cuello, para posteriormente abusarla sexualmente. El hecho sucedió en la comarca Monte Cristo, Siuna, Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



“Juanita”, nombre ficticio que utilizaremos para proteger la identidad de la víctima, regresaba de la casa de una tía y se dirigía a la suya, que está un poco distante, pero antes de llegar, por el camino se encontró con su padre biológico, “Rómulo”, de unos 40 años, quien traía un machete en la mano.



La menor, sin imaginar lo que pretendía su progenitor, se acercó a él con toda confianza, y tras saludarlo con un “santito”, el tipo le exigió que entrara a una burra de monte.



Como la niña se opuso, el salvaje padre intentó golpearla y amenazó con matarla, colocándole el machete en el cuello.



Una vez que la dominó, le ordenó que se desvistiera, luego que se acostara en la maleza y después la violó.



En el acto criminal el depravado le tapó la boca a su hija, ya que ella gritaba de dolor y porque creía que lo que sufría era una abominable pesadilla.



Pero “Juanita” se dio cuenta de que no era un sueño cruel, sino que ya era parte de una larga lista de víctimas de abuso sexual, cuyos verdugos son sus propios padres y otros familiares. Y como en los demás casos, el criminal amenazó con quitarle la vida a su propia hija a filazos si contaba algo de lo ocurrido.



Madre descubre

Lo que no previó el violador es que su cónyuge, “María”, de 30 años, pasaría por el lugar en el instante en que el aberrado y la víctima salían del matorral.



Cuando vio salir del monte a su consorte y detrás a su hija, interrogó a “Rómulo”, preguntándole en tono airada qué hacía con la niña allí. El degenerado le dijo a su mujer que estaban haciendo sus necesidades fisiológicas.



Pero ese cuento no calmó a “María”, quien sospechó que algo ominoso había sucedido, sobre todo porque vio salir sudando al criminal y con el ziper del pantalón bajo.



Su sospecha cobró mayor fuerza cuando vio a su hija bastante desconsolada, con el pelo desaliñado y sucia la espalda.



La progenitora hizo saber a su cónyuge que había creído sus explicaciones, por lo que cambió de carácter, pero era para no alertarlo de que dudaba.



Confirma abuso

En la casa esperó que su hija se cambiara, y una vez que lo hizo, buscó el calzón de la menor, el que estaba con un poco de sangre e impregnado de un líquido pegajoso, aparentemente semen.



Eso fue suficiente para darse cuenta de que su hija había sido violada por su padre.



Tras interrogar a solas a la menor, ésta le reveló todo y ambas, por su seguridad, evitaron que el degenerado se enterara de que “María” ya sabía del abuso.



Por la pobreza, “María” vendió un cerdo y con el dinero obtenido viajó hasta la delegación policial de Siuna, a interponer la formal denuncia, sin embargo, cuando los agentes se dirigieron a capturar al señalado, éste ya había huido del lugar.



El médico forense en Las Minas, Richard Larios Navarrete, confirmó que “Juanita” fue abusada sexualmente, al encontrar ruptura de himen de vieja data, laceración en grado uno a nivel de horquilla y vulva superior, además de la presencia de esperma.



En el último mes y hasta hoy, en Las Minas 12 mujeres han sido abusadas sexualmente por sujetos que viven en la misma casa que ellas o son vecinos. De ellas, dos fueron asesinadas y nueve son menores.