Tres ahogados en ríos crecidos

LAS MINAS y MATAGALPA

Catorce horas después de perecer ahogado, las aguas del río El Zopilote, en el municipio de Rosita, devolvieron el cuerpo de Delvin Báez Martínez, de 28 años, a eso de las seis y media de la mañana de ayer lunes.



El cadáver fue encontrado prensado entre ramas, por efectivos de la Policía Nacional de Rosita y Bonanza, coordinados por un grupo de voluntarios del primer municipio, a unos dos kilómetros del curso natural del afluente.



La víctima se hundió en el estrecho pero crecido río la tarde del domingo, al resbalarse y caer desde una altura de 12 metros, cuando imprudentemente intentaba cruzar de una ribera a otra caminando sobre un liso y grueso tronco que se encuentra colocado en el área en que se construye un puente de concreto.



Iba a comprar oro

Delvin, originario de Juigalpa, Chontales, era sobrino del comisionado general de la Policía Nacional, Juan Báez Galeano, y el día que pereció viajaba en una unidad de transporte colectivo con rumbo a Bonanza, a comprar oro, para después venderlo en Managua o en su departamento, actividad comercial a la que se dedicaba.



Pero el bus de la sociedad Transmina en que se transportaba pudo llegar hasta la ribera del río, sobre la vía Rosita-Bonanza, porque éste se encuentra crecido, y el nivel de sus aguas seguía subiendo ante las copiosas lluvias que caen en la zona.



Por la prisa que tenían los usuarios por llegar a Bonanza, entre ellos el ahora difunto, decidieron pasar varios por un palo que pusieron para ese propósito, con tan mala suerte que el juigalpino no lo logró y cayó al río.



Un miembro de la Policía de Bonanza, Herrington Charlie, le extendió la mano a la víctima en el instante que caía, pero fue infructuoso el intento de salvarlo.



El infortunado fue tragado por el río junto con una mochila roja, en la que se dice llevaba unos cinco mil dólares y casi tres mil córdobas en efectivo, con lo que compraría varias libras de oro.



Esa mochila no ha sido encontrada, lo que sí se le halló al infortunado fueron 60 dólares en su pantalón azul y 300 córdobas, que flotaban en el río un poco distante de donde fue hallado su cadáver.



Transportistas y amigos del fallecido en Rosita lavaron su cuerpo y lo vistieron, para mientras llegaban a traerlo sus familiares desde Juigalpa.



Un joven y un sexagenario, los últimos

Otra persona que pereció ahogada en la zona de Las Minas, pero cuyo cuerpo no ha aparecido aún, fue Maynor Uriel Polanco, de 20 años, quien la mañana del lunes fue arrastrado y sumergido por las aguas del río Okomwas, en Rosita.



El joven intentaba cruzar agarrado de un cable que los vecinos habían colocado para tal fin, pero pudo más la fuerza de la corriente. Sus familiares abrigan esperanzas de que esté con vida en algún sitio.



Maynor se dirigía de Rosita al poblado de Waspado, donde trabajaba como verificador de madera en una empresa maderera. El joven era originario de Siuna, desde donde su padre, Gerardo Polanco, mejor conocido como “Chalo”, decidió ir al río en busca de su vástago.



Y en Matagalpa, un campesino de 65 años pereció en las aguas del río Wanawás, ubicado en el municipio de Río Blanco, cuando montado en su caballo trató de cruzarlo, para dirigirse a su casa, aseguraron las autoridades.



Los vecinos del lugar le advirtieron que no cruzara el río, porque estaba crecido, pero el infortunado no hizo caso, por lo que fue arrastrado por sus fuertes corrientes. Los habitantes del lugar trataron de rescatarlo, pero todo el esfuerzo fue en vano.



Fue hasta el día siguiente que su cadáver fue rescatado por los habitantes del lugar, quienes se lo entregaron a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura.