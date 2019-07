Muerte de niño por culpa de chofer ebrio

Una humilde familia que habita en el barrio Acahualinca llora la pérdida de uno de sus miembros, luego que un irresponsable conductor, en estado de ebriedad, causara la tragedia.



José Daniel Mercado Gómez, de 21 años, regresaba muy contento de un acto religioso, celebrado en la cercana Iglesia Rey de Reyes, con su pequeño Ángelo Daniel Mercado Martínez, de nueve meses, el que traía “montado” en los hombros, cuando fue impactado por el conductor de un vehículo. El joven, a consecuencia del potente impacto, quedó debajo del automóvil.



Wiston Carlos Molina Cruz, de 25 años, conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, el Chevrolet, azul, placas M 058-641, de sur a norte, a las 7 y 25 minutos la noche del miércoles, frente a Casa Pellas Acahualinca, sector donde ocurrió el accidente. El accidente ocurrió a pocos metros de la fábrica de Envases Oso.



Familiares del joven lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital “Antonio Lenín Fonseca” , y al pequeño Ángelo lo remitieron al Hospital “Fernando Vélez Páiz”, pero luego, por el trauma craneoencefálico severo que presentaba, fue remitido al Lenín Fonseca, donde falleció.



Isabel Rodríguez, hermana del joven, quien está lesionado en ambos brazos y presenta heridas en el rostro, dijo que José Daniel es una persona de bien, que no se mete con nadie, y reflexionó que desfortunadamente, siempre las desgracias le ocurren a quienes no andan en malos caminos.



“Cuando me dijeron ‘al negro lo atropellaron’, el corazón se me hizo pequeño, pensé lo peor… mire, me mataron a mi sobrinito, el único hijo de mi hermano, quiero que se haga justicia, las autoridades deben castigar al que maneja borracho”, aseguró doña Isabel.



Asimismo, una de las vecinas, identificada como Karla Lacayo, expresó que Wiston debe agradecer a Dios que los agentes policiales llegaron rápido al lugar del accidente, ya que evitaron que lo lincharan, pues ella no lo iba a pensar dos veces para apuñalarlo.



“Imagínese, cómo andaba de perdido que le pegué dos garrotazos y ni sintió. Lo que nos preocupa es que nos dijo que su hermana es abogada y que saldrá libre pronto, si no le hacen nada, vamos a hacer justicia con nuestras propias manos”, enfatizó Lacayo.



Mientras que en la humilde casa se hacen los preparativos para la vela de Ángelo, su padre se recupera de las heridas físicas en el hospital, pero no de la pérdida de su primer retoño. Marbellí del Rosario Martínez, madre del fallecido y esposa del herido, según los familiares, aún no sale del estado de shock por lo sucedido.