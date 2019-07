Nadie reclama a paciente de hospital esteliano Máximo Rugama

17 Noviembre 2007

Un hombre, que dice llamarse Gerardo Herrera, se encuentra postrado en una cama del Hospital Regional San Juan de Dios, de Estelí, sin que ningún familiar o conocido se acerque a él y lo lleve a su casa.



Afirma que reside en el barrio "Omar Torrijos", de esta ciudad, pero hace algunas semanas fue trasladado en un vehículo hasta el centro asistencial, después que sufrió una fractura en la pierna izquierda.



Gerardo, o como sea que se llame, asegura que con ayuda de una amiga, de nombre “Concha”, lo llevaron al hospital, pero hace más de un mes fue dado de alta, y las autoridades hospitalarias no encuentra dónde llevarlo, porque no aparece familiar alguno.



Este hombre tiene una serie de lagunas mentales, por lo que el personal médico y las enfermeras creen que no todo lo que dice es acertado. Lo que sí es creíble en Gerardo, es que pide comida cuando lo castiga el hambre.



Una trabajadora del centro asistencial aseguró que un colega le regaló veinte córdobas a Herrera, pero al parecer los dejó ir al inodoro, en medio de una confusión, y ya no pudo abandonar el hospital.



Urge que los familiares o alguna institución altruista se presenten al hospital de Estelí, para ayudar a este señor, ya que con el poco presupuesto que tiene el centro poco le pueden ayudar.