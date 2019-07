Roban whisky y vinos navideños

Una ola de robos “pre-dicembrinos” se ha desatado en Chinandega y sus municipios.



Una de las víctimas fue María Mercedes Martínez, de 38 años, de cuya casa, de donde fue el Cine Imperial cuadra y media al este, le robaron dos botellas de whisky, una de vino y medio galón de Etiqueta Negra que estaban guardados en la cocina y serían bebidos durante la Noche Buena, pero los ladrones adelantaron la pachanga.



También los ladrones irrumpieron en las bodegas del estadio de béisbol “Efraín Tijerino Mazariego”, de donde sustrajeron un soldador con sus accesorios, un taladro eléctrico, una circular y una prensa de bancos, entre otros.



Una nota de prensa de la Policía de Chinandega explica que recibieron denuncia del ingeniero Fabio Villanueva Chavarría, de 36 años.



La denuncia explica que después de concluir la remodelación de las instalaciones deportivas, guardaron las herramientas en una bodega con candado.



Ratería y siniestro

El escrito señala que cuando llegó un grupo de obreros había otro candado. Un vigilante explicó que él lo colocó porque encontró las puertas abiertas y no se percató si habían herramientas o no. La Dirección de Auxilio Judicial, DAJ-Chinandega investiga el caso.



La DAJ-Chinandega también investiga la denuncia que presentó José Francisco Ortiz, de 54 años, quien habita contiguo al centro escolar de la comarca Manzanillo, en la carretera al balneario de Jiquilillo.



El denunciante dijo que sorprendió a su vecina Johana Laguna, de 35 años, cuando vendía como chatarra su cultivadora roja, sin marca, valorada en 7,000 dólares.



Y en la comarca “Martha”, finca El Espavel, el campesino Oscar González Pineda, de 48 años, denunció que a él no le robaron, sino que sujetos desconocidos incendiaron 15 manzanas de caña de azúcar, las cuales no estaban en período de corte.