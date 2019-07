Un muerto en el Oriental

22 Noviembre 2007 |

9 a.m. |





Iván Abraham Tórrez Forbes, de 43 años, murió aparentemente a consecuencia de dos estocadas en el costado derecho del abdomen, según indicó una fuente policial preliminarmente, pero será el dictamen que emita el Instituto de Medicina Legal el que determine la causa de su deceso.



En torno al fallecimiento de este hombre hay dos versiones, la primera, que fue víctima de la violencia. La otra es que dejó este mundo porque el licor, que fue su compañero fiel durante los últimos 23 años, lo mató.



Según Róger Cuadra, él vio el momento en que el “Chele Abraham”, como era conocido el infortunado, discutía con otro hombre, a quien no identificó, por el licor y el pegamento con el que pretendían drogarse. Después, el testigo sólo escuchó que lo había matado.



Violeta Tórrez, sobrina de Iván Abraham, dijo que su familiar se dedicaba a la venta ambulante de bisutería, y le parecía extraño que no tuviera la venta en su poder.



“La verdad no le creíamos a un chavalo que llegó a avisarnos, porque mi tío estaba donde otro hombre que vive en el Mercado de Mayoreo... él tomaba, pero no era diario, es raro, ahora anda sucio”, dijo Tórrez.



El cuerpo del Iván Abraham fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. El hecho se originó a las 2 y 20 la tarde de ayer, de donde fue El Novillo, una cuadra al sur, dos cuadras al oeste, en el Mercado Oriental.