Bebedor no fue víctima de su vicio Dictamen forense aclara que murió a consecuencia de un balazo María Mercedes Urroz

23 Noviembre 2007 |

El Instituto de Medicina Legal determinó que Roberto José Morales, de 36 años, falleció a consecuencia de un impacto de bala en el costado derecho del abdomen, el que le provocó una hemorragia interna.



Agentes de la Segunda Delegación de Policía, desde el miércoles pasado, cuando se conoció del deceso de Morales, realizaron la investigación minuciosa, aunque el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Sería el dictamen de Medicina Legal el que determinaría la causa, como efectivamente sucedió.



El cuerpo de Morales fue encontrado del parque San Sebastián, dos cuadras al oeste, media cuadra al sur, y la primera información que tenía la Policía era que el hombre había fallecido a por problemas en el hígado, ya que se sabía que era un bebedor consuetudinario, y su cuerpo no pudo soportar más licor.



Ahora se comprobó que en la muerte de este hombre hubo mano criminal, pero la Policía no tiene sospechosos. El cuerpo de Morales continúa en la morgue de Medicina Legal, donde se ruega lleguen sus familiares a retirarlo.