Muere macheteado en Nagarote

En un charco de sangre fue encontrado muerto un hombre de 57 años, quien presentaba una herida de arma blanca en el cuello.



El cadáver de Noel Alberto Solórzano Vargas, de 57 años, oriundo del barrio Cristo Rey en Managua, fue encontrado en un charco de sangre, por un adolescente que montaba un caballo en la finca Tempisque comarca La Trinidad en Nagarote.



La subcomisionada Lucrecia Munguía, vocera de la Policía en León, señaló que el cadáver presentaba una herida profunda en el cuello propinada con arma blanca.



La víctima salió de su casa y se dirigió a la propiedad de Alcides López Lampin, en la finca Tempisque, comarca La Trinidad, para cobrar 18 mil córdobas que López Lampin le debía.



Aún las autoridades policiales no precisan si la víctima , finalmente realizó o no el cobro.



Las autoridades policiales se hicieron presente en la escena del crimen, donde recopilaron un sinnúmero de evidencias, pero hasta el momento las indagaciones continúan, y hasta el momento no hay ninguna persona detenida.