Violó a su madre y dice estar arrepentido

27 Noviembre 2007 |

4 a.m. |





“Ya viene el fin del mundo”, acostumbran decir las ancianas cuando ocurren hechos anormales, como el acontecido este 23 de noviembre en el barrio Acahualinca, donde un hombre de 25 años violó a su propia madre, de 52 años, delito por el que quedó en prisión.



Según la acusación que la fiscal Jeanette Canelo presentó en el Juzgado Tercero Penal de Audiencias, Edwin Esteban Morales Flores llegó a su casa, a eso de la medianoche, golpeó la puerta, su madre se levantó a abrirle, entró y cada quien se fue a su cuarto, pero en la madrugada, el mal hijo se le apareció a su madre desnudo en su aposento y con un machete en la mano.

Supuestamente la mujer le pidió a su hijo que no le hiciera nada porque “era su madre”, pero el acusado aparentemente no escuchó el ruego y le colocó el machete en el cuello a la señora, para luego penetrarla vía vaginal.



La acusación explica que como el sospechoso aparentemente tiene problemas para alcanzar la erección y eyacular, bajo intimidación abusó contra natura de la mujer que le dio la vida, a quien habría amenazado de muerte si revelaba a sus tres hermanas lo ocurrido, pero la víctima se llenó de valor y confesó todo, por lo que al mediodía del 24 de noviembre realizó la denuncia.



La audiencia se celebró ayer a puerta cerrada, y en ella la juez Henryette Casco admitió la acusación, le decretó la prisión al acusado, que no tuvo defensa, y programó la audiencia inicial para el cuatro de diciembre.



Una fuente policial reveló que el acusado está tan arrepentido de lo que hizo, que ha intentado suicidarse dos veces, porque aparentemente el día de los hechos andaba bajo los efectos de la droga, pero la acusación no descarta ni confirma tal versión.