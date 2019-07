Bebita perece en incendio iniciado por vela Francisco Mendoza S.

MATAGALPA

27 Noviembre 2007

4 a.m. |





Una niña de seis meses de nacida pereció quemada cuando la vivienda donde habitaba con su madre fue arrasada por un incendio la noche del domingo, según informó la Policía Nacional.



Esta tragedia se registró en el Barrio Nuevo, de Ciudad Darío, cuando la madre de la pequeña Fátima del Rosario Salmerón, Rosibel Salmerón, de 18 años, la dejó sola en su cuna, en la vivienda, para asistir a una actividad recreativa.



Las primeras investigaciones realizadas por la Policía señalan que Rosibel dejó a la menor al cuido de su abuela materna, mientras ella se marchó a una fiesta de graduación.



Como no había energía eléctrica en el sector, la abuela dejó cerca de la cuna una vela encendida, para que alumbrara a la niña, pero la llama alcanzó la madera de la pared, y en pocos minutos la casa tomó fuego con la niña y todas las pertenencias dentro, hasta quedar destruida, debido a que los vecinos no pudieron hacer nada para sofocar el fuego, a pesar del esfuerzo que realizaron.



La Policía aseguró que cuando los bomberos llegaron al lugar del siniestro ya no había nada que hacer. De la vivienda poco había quedado en pie, y los restos carbonizados de la bebé fueron recuperados para darle cristiana sepultura.