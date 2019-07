Confirman sentencia para asesinos de músico Lizbeth García

El Tribunal de Apelaciones de Managua confirmó la sentencia en la que Javier Antonio Juárez García, de 29 años, y David Salgado Matus, alias “El Pollo”, fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato del músico Arnulfo Oviedo Cuadra.



El abogado Carlos Garay, quien junto a José Luis González defendió a Salgado, anunció que en los próximos seis días recurrirá de casación ante la Corte Suprema de Justicia, porque considera que la sentencia no está ajustada a derecho.



El pasado viernes 23 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones de Managua notificó la resolución en la que confirmó en todas y cada una de sus partes la sentencia condenatoria que en junio de este año dictó el juez suplente Cuarto Penal de Juicio, Donaldo Alfaro García.



Oviedo falleció el 27 de febrero de este año, después de recibir un disparo en la cara, cuando junto a su compañera de vida, la cantante Keyla Rodríguez, esperaba dentro de su vehículo el cambio de luz roja a verde en el semáforo del puente El Paraisito.



Los miembros de un tribunal de jurados declararon culpables del delito a Juárez y a Salgado, porque en el short del primero los peritos encontraron una mancha de sangre, aunque nunca se supo de quién era, y en el caso del segundo, fue ubicado en la escena del crimen el mismo día y hora.



Sin embargo, hay que recordar que en su momento, “El Pollo” presentó testigos que dijeron que él estaba en una clínica con su esposa e hija.



En el caso de Juárez García, el tribunal de jurados lo culpó de matar al músico con las intenciones de robarle, y “El Pollo” fue condenado como coautor, pero precisamente eso es lo que reclaman los defensores, porque el que disparó fue el otro y no su cliente, por lo que no merecía la misma pena.