“Gancheras” atrapadas arremeten con vulgaridades

29 Noviembre 2007 |

4 a.m. |





Esta vez las “gancheras” no corrieron con suerte, al menos tres, de un grupo de cuatro, fueron apresadas por patrulleros de la Central “Ajax Delgado”, y trasladadas a la delegación correspondiente, no sin antes desproticar con términos irrepetibles por su grado de vulgaridad.



El señor Oscar Morán recuperó el celular que una de las mujeres le sustrajo de la cintura. Refirió que los hechos ocurrieron cuando viajaba en una unidad de la ruta 159, en el sector del puente El Edén; cuando iba a bajar, le hicieron el “alboroto” y entonces se dio cuenta que le habían robado.



Morán pidió a ayuda a un motorizado que pasaba por el sector y dos de las tres mujeres fueron detenidas frente al Motel El Dorado, y una tercera frente a la Dirección General de Bomberos. “Una de las mujeres se sacó el celular del ‘buche’, entre los bustos, lo tiró y yo lo recogí, me dijeron hasta de lo iba a morir”, aseguró Morán.



Las mujeres decían todo tipo de ofensas, e incluso amenazas contra Morán, los cambistas y cuantas personas observaban lo sucedido.