Investigan extraño “arresto” de extranjero Se reportó como detenido con sus familiares en USA, y pidió 500 dólares, pero nunca estuvo en las cárceles rivenses ni se sabe de él Lésber Quintero

RIVAS |

| 03 Diciembre 2007 |

4 a.m. |





La Policía del departamento de Rivas se encuentra investigando el paradero de un ciudadano estadounidense, que llamó a sus familiares para manifestarles que estaba detenido en San Juan del Sur, y que para recobrar su libertad necesitaba que le enviaran 500 dólares, para pagar una fianza.



Pero tal versión fue negada por las autoridades, al recalcar que en San Juan del Sur no está retenido ningún extranjero y menos un norteamericano.



El extranjero fue identificado por la Policía como Kyle Shellhamner, de 25 años, y su llamada tiene preocupados a sus familiares. El caso hasta ha llamado la atención a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, ya que de estas oficinas han llamado a la Policía de Rivas, para pedir información del caso, aseguró el subcomisionado César Useda, jefe de Auxilio Judicial de la Policía rivense.



Según Useda, Kyle radica en Costa Rica con su esposa, Estefanía Pihen, de 24 años, y él se trasladó a Nicaragua el 29 de noviembre, a renovar su visa.



Pero ese mismo día, por información de su esposa, “se nos informó que llamó a las once de la noche a sus familiares en Estados Unidos, manifestándoles que estaba detenido en la sede de la Policía de San Juan del Sur y que requería los 500 dólares para recobrar su libertad”, explicó Useda.



Sin embargo, al investigar tal versión, la Policía se percató de que Kyle nunca ha estado retenido en la estación de Policía de San Juan del Sur, por lo que esta versión afligió aún más a Estefanía, quien radica con el norteamericano en la provincia de Guanacaste, y, según ella, teme que algo malo le pueda suceder a su marido, ya que además diario necesita tomar medicamento para el corazón.



Useda, a la vez, señaló que la esposa del norteamericano también les explicó que su marido se traslada a Nicaragua tres veces al año para renovar su visa, y que lo más que tarda son dos días, por lo que dijo estar preocupada, al igual que sus familiares de Estados Unidos, y, por ende, pide apoyo de la Embajada de su país.



Según Useda, una vez que constaron que Kyle no ha estado detenido en ninguna de las estaciones policiales de Rivas, se han dedicado a recopilar información en hoteles y hospedajes, y solicitarán a Migración y Extranjería información sobre el movimiento migratorio de este extranjero.