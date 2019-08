El viejo cuento del novio que “pide la prueba” Funcionó para una jovencita de 14 años, que “jalaba con permiso de sus padres”, y ahora está embarazada del irresponsable Francisco Mendoza S.

MATAGALPA |

| 05 Diciembre 2007 |

4 a.m. |





Un sujeto de 21 años, que pidió permiso a los padres de una adolescente de 14 años para tener con ella una relación de noviazgo formal, es buscado por las autoridades después que embarazó a la jovencita, a la que convenció con el viejo cuento de que le “diera la prueba de amor” para después casarse.



Por estupro en perjuicio de su novia fue denunciado ante las autoridades policiales del municipio de La Dalia el ciudadano Juan Mauricio Castro Rodríguez, de 21 años, quien como buen muchacho llegó a la casa de su enamorada a pedir consentimiento para su noviazgo.



Meses después y ante el evidente embarazo de su hija, los padres exigieron a Juan Mauricio que se casara con la adolescente, como en tiempos antiguos, pero éste dijo que ya no quería ser novio ni mucho menos esposo de la adolescente.



Los padres ofendidos denunciaron al que sería su yerno y se manifestaron molestos por la “burla” que Juan Mauricio les hizo. Al parecer, tampoco lo quieren ver casado con la jovencita, sino tras las rejas.



Viola a cuarentona



Otro delito de índole sexual fue denunciado ante las autoridades por una mujer de 40 años, que habita en el municipio de Waslala, la que aseguró que fue violada por un sujeto desconocido, que la interceptó cuando se dirigía a su casa, a eso de las siete de la noche, en compañía de un menor de 12 años.



La afectada por el aberrado sexual narró que pasaba por una propiedad ajena, cuando de unos predios montosos salió el desconocido, que la tomó de los brazos y la arrastró hasta unos matorrales, donde la ultrajó, mientras el menor salió huyendo al ver que el delincuente arrastraba a la víctima.



La afectada agrega en su denuncia que no pudo reconocer al delincuente, pero si lo vuelve a ver, lo reconocería por el rostro, debido a que éste no hizo el mínimo esfuerzo por ocultárselo a la hora que la sometió a sus aberraciones, por lo que pide a la Policía que investigue para que meta tras las rejas a su violador.