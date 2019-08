Vetusto camión casi provoca tragedia

HONG KONG, CHINA | Ago. 3, 2019, 10:06 a.m.

Un camión arenero de varias décadas de antigüedad, que se supone pasó la inspección mecánica en la Dirección de Tránsito Nacional, se vino de retroceso ayer al subir una pendiente, e impactó contra dos vehículos, provocando daños e igual cantidad de heridos.



El accidente ocurrió en la intersección entre la Pista Suburbana y la pista del antiguo “Country Club”, donde el camión placas M 063 214, con al menos unos 40 años de uso, sufrió una falla en los frenos y se estrelló contra la parte delantera de un microbús donde viajaban varios maestros.



Antes de estrellarse contra el microbús, el camión pasó “llevándose” una camioneta donde viajaba, en la parte trasera, el joven José Humberto Solórzano Guido, de 21 años, quien a consecuencia del impacto cayó en el bulevar.



El accidente provocado por el mal estado del camión, conducido por Gerald Monroy, también mandó al hospital a Orlando Álvarez, chofer del microbús donde viajaban los docentes de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas.



Gerald Monroy dijo que al subir la pequeña pendiente, de unos 50 metros de longitud, le falló la caja de cambios y los frenos no le funcionaron.



La tragedia pudo haber sido mayor, si una maestra que viajaba a la par del chofer del microbús, al ver que el camión retrocedía a gran velocidad, no se hubiera levantado del asiento en que iba para dirigirse a la parte trasera del vehículo, lo que la puso a salvo físicamente, aunque no del susto.