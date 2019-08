Matan a vigilante

El robo es el probable móvil del crimen de Hilario Fierro Palacios, de 60 años, encontrado muerto ayer, jueves, en la propiedad que cuidaba en la comunidad Miraflores, ubicada en el kilómetro 16 de la Carretera Panamericana Sur.

Semidesnudo, con una herida en la parte superior del cráneo y con el cuerpo encorvado a la orilla de la letrina, fue encontrado Fierro por un familiar a quien un desconocido llamó a su teléfono celular, comunicándole que el hombre de 60 años estaba muerto.

Sin mencionar nombres, las hijas de Hilario Fierro y un yerno de éste acusaron del crimen a un hombre que desde junio comenzó a robar las puertas de la casa cuidada por Hilario Fierro.

“Mi padre me dijo que el hombre que se robó las puertas de la casa lo amenazó de muerte, pero no me dijo su nombre”, aseguró Luz Marina Sánchez Fierro, hija de la víctima.

Por las huellas encontradas en la escena del crimen, aparentemente, Hilario Fierro fue ultimado en el cuarto donde dormía y luego arrastrado hasta la letrina de la casa, donde fue encontrado.

En el lugar las autoridades policiales encontraron una botella de ron y un machete que supuestamente pertenecía a la víctima.

Inicialmente, las hijas de Fierro señalaban como sospechosos por la muerte de su padre a tres hombres con quienes acostumbraba tomar licor, entre los que se menciona a un sujeto apodado “Cara Sucia”.