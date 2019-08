Quince años burlando a la justicia

ESTELÍ

Durante quince años logró evadir la justicia, pero ahora Martha Janeth Salgado, de 44 años, enfrentará un proceso judicial bajo el cargo de expendio de estupefacientes, por el cual fue denunciada por la Fiscalía en los juzgados de esta ciudad.

A través de un amplio y complicado operativo, la Policía esteliana logró desmantelar el narcoexpendio de la mujer, situado en el barrio La Chiriza, donde la hallaron en posesión de cerca de quinientos gramos de marihuana.

10 allanamientos inútiles

Según investigaciones realizadas por la Policía, el expendio tenía más de quince años de funcionar y en al menos diez veces habían realizado allanamientos en la casa, pero Martha Janeth siempre lograba salirse con las suyas.

El jefe de la delegación policial en el departamento de Estelí, comisionado mayor Marvin Castro, dijo que la mujer, junto a colaboradores, se “descargaba” de los estupefacientes, lanzándolos a los inodoros de su vivienda.

Detalló que todo hace indicar que en este último operativo, Martha Janeth tiró crack y cocaína a las cañerías de aguas negras, pero no le dio tiempo de deshacerse de la marihuana, por el volumen y composición física de la hierba.

La Policía dio a conocer que para ingresar al domicilio de Salgado, los agentes tuvieron que forzar las cerraduras de varias verjas de hierro grueso, porque sólo existe una entrada y una salida. Según el comisionado mayor Castro, ese tiempo le sirvió a la mujer para deshacerse de la demás droga. Indicó que en la casa de la detenida se encontraban dos menores de edad, quienes aparentemente estaban involucrados en el expendio de los estupefacientes. Las autoridades policiales utilizaron la técnica canina para la búsqueda de mayor cantidad de marihuana u otros estupefacientes, pero no encontraron más.

Al inicio se especuló que la Policía había encontrado armas de fuego, pero esto fue descartado. Lo que la Policía halló fueron documentos notariales de venta de pistolas, aunque no se pudo dar con el paradero de las mismas.

Antes y después del allanamiento a la casa de la señora Salgado, la Policía esteliana pidió la presencia del Ministerio Público, para que certificara su accionar legal, y le correspondió a la fiscal auxiliar Aracely Urbina apoyar el operativo policial.

De igual forma llegaron al lugar el coordinador nacional de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Anpdh, Roberto Petray, y el representante de esa entidad a nivel de la región segoviana, el presbítero Jaime Valdivia, quienes observaron todo el proceso que llevó la Policía. Ambos dijeron que las fuerzas policiales actuaron apegadas a la ley y al derecho, y que en ningún momento hubo violencia o algo parecido. Petray reconoció que en varias ocasiones Martha Janeth se presentó a las oficinas de la Anpdh a interponer denuncia en contra de la Policía, e inclusive afirmó que en diversas oportunidades intercedieron por ella. Ahora dijo ya no le recibirán denuncia alguna, porque ha sido encontrada en flagrante delito.

Ex mujer de “El Macho Negro”

Martha Janeth Salgado es la ex compañera de vida del otrora expendedor y consumidor de estupefacientes, Emilio Arteta Flores, alias “El Macho Negro”, quien a inicios del año pasado estuvo al filo de la muerte luego que el cadete de taxi Carlos Calderón le asestó cerca de diez balazos.

Según las autoridades policiales, todo se originó luego que Calderón, alias “El Pistolita”, llegó a la casa de Martha Janeth, porque llevaba en el taxi a una mujer y a un hombre que iban a comprar droga, y Arteta Flores, quien se encontraba en estado de ebriedad, lo insultó y le exigió que se marchara del lugar.