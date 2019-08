Atroz asesinato de “Casi Loco”

Una muerte atroz tuvo un joven de 23 años, porque recibió varios machetazos, cuchilladas y le dejaron caer una lluvia de piedras porque “cometió el delito” de querer seguir bebiendo guaro.

El hecho que estremeció a los vecinos de las Américas Tres se suscitó a la medianoche de este domingo, cuando Sergio Antonio García García, de 23 años, alias “Casi Loco”, fue brutalmente agredido por pandilleros del grupo “A”.

El capitán Gregorio García, jefe de Información y Análisis de la Sexta Delegación de Policía, dijo que el móvil del crimen está en investigación y que hoy darán más detalles del caso, porque hasta ayer no tenían a ningún detenido.

Se conoció que “Casi Loco” tenía antecedentes por robos con intimidación y había una orden de captura en su contra.

“Tan bueno que era”

Mientras tanto, los familiares de “Casi Loco” indicaron que lo que le hicieron a García es una maldad, porque él era una persona indefensa que no tenía conciencia de sus actos ni le hacía daño a nadie con ser un bebedor consuetudinario.

Doña Amparo Largaespada explicó que cuando le avisaron, corrió a tratar de ayudar a salvar a su nieto, pero ya era demasiado tarde.

“El colmo es que los asesinos están sueltos y mis nietos que me fueron a ayudar para ver qué podían hacer por su primo, están presos”, se quejó, al tiempo que señaló que algunos testigos dicen que a su nieto los pandilleros se lo llevaron arrastrado, y luego lo golpearon como les dio la gana, injustamente.

El cuerpo del muchacho quedó tirado en un cauce que está cerca de donde habitaba.

Una testigo identificó parcialmente a una parte de los pandilleros del grupo “A” que acabaron con la vida de Sergio Antonio García, ellos son: Melvin García, alias “Tartamudo”, “Tabo”, “Polito”, “King”, “Cucaracha”, “El Gordo Iván”, quien supuestamente ya está detenido en la delegación policial.

Según la testigo, una joven de 15 años, los presuntos homicidas andaban drogados.

Varios vecinos de Sergio Antonio prometieron vengar la muerte de García García.

La vela de “Casi Loco” se realizó de los Bomberos del Mercado Iván Montenegro, cinco andenes al norte, y tres andenes al este, y el entierro será hoy en el cementerio “Milagro de Dios”.