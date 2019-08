Breves judiciales

“Pichámela bien” está pichando en “La Modelo”

Porque la víctima no estaba en igualdad de condiciones para defenderse, este fin de semana, la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, admitió la acusación que la fiscal Patricia Díaz interpuso en contra de Oscar Rolando Gutiérrez Arias, alias “Pichámela bien”, quien ahora “pichará” en “La Modelo” por la supuesta autoría de homicidio en perjuicio de Marvin Antonio Valle Cortez, de 36 años, delito por el que quedó en prisión hasta el 12 de diciembre, día de la audiencia inicial. Durante la audiencia preliminar, el acusado no tuvo abogado defensor, pero la juez solicitó a la Defensoría Pública que lo defienda. Según la acusación, la víctima estaba con sus amigos en la vía pública en la Zona Tres de Ciudad Sandino, cuando el acusado pasó con varios hombres y observó que Valle lo estaba mirando. “Esto hizo reaccionar de manera violenta al acusado”, agrega el escrito acusatorio que después de eso Gutiérrez, sin mediar discusión alguna, amenazó con arma de fuego a Valle y a sus acompañantes, luego manipuló la pistola e impactó a Marvin Antonio, provocando su deceso. La Policía capturó a otras tres personas por este mismo crimen, pero no fueron acusadas junto a Gutiérrez, aunque este domingo los familiares se presentaron a los juzgados buscando noticias de ellos, porque en la Estación Uno les informaron que los llevarían a los juzgados por la tarde.

Hoy culmina juicio por asesinato en Samaria

El juicio técnico para Freddy Martín Zapata Calero, de 31 años, quien está acusado por el atroz asesinato de Wilfredo Mendoza Fornos, de 40 años, podría llegar a su fin este lunes en el Juzgado Séptimo Penal de Juicio. La vista arrancó la semana pasada con varios días de atraso porque el pasado 29 de noviembre, cuando ya todo estaba listo para empezar, el juez suplente Víctor Molina, mediante constancia judicial, se excusó de conocer el caso porque la representación fiscal y la acusadora particular, Sobeyda Manzanares, patentizaron desconfianza en cuanto a su labor. La primera dijo que le parecía extraño que las notificaciones no hayan llegado a su destino en tiempo y forma, y la segunda explicó que los familiares de la víctima, específicamente el papá, le comentaron que tuvieron información de que ese día “todo estaba preparado para que el acusado saliera en libertad”, por lo que preferían esperar a que regresara el juez titular Octavio Rothschuh. El crimen que le achacan a Zapata ocurrió el doce de febrero en la comarca Samaria, en Villa El Carmen, después de que víctima y acusado tomaron licor juntos toda la noche, tras haber asistido a una fiesta donde “Los Castellón”. En la madrugada, Zapata y Mendoza montaron sus caballos y se fueron, pero presuntamente el primero sacó su arma y le disparó cuatro veces contra la víctima, luego lo macheteó en la mano, brazo y antebrazo derecho, tórax, cuello, rostro y cráneo. A juicio de la Fiscalía, hasta ahora está acreditado que el imputado enterró la pistola debajo de su cama, luego la esposa la entregó, y aunque está dañada, no hay duda de que es la que se utilizó en el crimen.

¿Qué resolverá la Policía?

El subcomisionado Ricardo Suárez, quien fue enjuiciado y relevado de toda responsabilidad por los delitos de lesiones sicológicas y acoso sexual en supuesto perjuicio de dos de sus ex subalternas en la Estación Cuatro de Policía, aún no ha regresado a dicha estación. Según la Ley Laboral, quien es acusado por un delito y mediante sentencia firme demuestra que no lo cometió, debe ser reintegrado en su mismo cargo y puesto con el mismo salario, aunque el pasado 29 de noviembre, cuando culminó el juicio técnico para el oficial, éste aclaró que él “no estaba dado de baja” de la Policía, sino suspendido. Agregó que también tiene pendiente una apelación en contra de la investigación que en su momento hizo Asuntos Internos, división que lo sancionó por supuestamente haber violentado el reglamento disciplinario de la Policía.