Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

09 Diciembre 2007 |

7:31 p.m. |

END

Veinte años de cárcel para maestro violador

José Luis González / LEÓN

A veinte años de presidio en las cárceles del Sistema Penitenciario de Chinandega, fue condenado Ramiro Ernesto Peñalosa Rivera, de 28 años, ex profesor de educación física y música en el colegio San Luis Gonzaga, en el municipio de El Sauce. Valiéndose de su cargo y autoridad como docente, Ramiro Ernesto enamoró y abusó sexualmente de una estudiante de once años. El depravado maestro de educación primaria citó a la menor en varias ocasiones en las instalaciones de la Casa de Cultura de la localidad y abusó de ella. El pasado quince de septiembre del presente año el acusado se acercó a la estudiante que se encontraba en el estadio municipal durante la presentación de bandas musicales, la citó en su casa de habitación y ahí abusó nuevamente de la niña.

Muere al caer dentro de un pozo

José Luis González / LEÓN

Félix Alberto Maradiaga Montalván, de 40 años, murió instantáneamente al caer dentro de un pozo mientras halaba agua en horas de la mañana, en la comunidad Palo de Lapa, en el sector noreste del municipio de León. El medico forense dictaminó que la victima falleció a consecuencia de trauma cráneo encefálico y fracturas en las extremidades inferiores. El señor Napoleón Maradiaga aseguró que su hijo Félix Alberto extraía agua del pozo, cuando de repente se sentó en el brocal del pozo porque sentía mareo, soltó el mecate y el balde de agua y cayó dentro del pozo de unas noventa varas de profundidad. El cuerpo sin vida del infortunado fue rescatado por sus familiares minutos después del accidente domiciliar.

Programan juicio para degolladores

José Luis González / LEÓN

José Luis Gutiérrez, de 28 años, y Manuel de Jesús Solís Gutiérrez, de 21, fueron acusados en el Juzgado Primero de Distrito Penal de Audiencias por la supuesta autoría del delito de homicidio en perjuicio de Germán de Jesús Avilés Flores, de 32 años, oriundo de la comunidad La Ponpuas, en el municipio de Nagarote. El pasado once de noviembre del presente año, la víctima recibió una herida con arma blanca al lado derecho del cuello que le provocó la muerte instantánea. Supuestamente, de manera conjunta y simultánea, los acusados tomaron por la fuerza a la víctima y procedieron a atacarla en la propiedad de la señora Maritza del Socorro Luna. Los señalados enfrentaran juicio oral y público a las nueve de la mañana el quince de enero del próximo año.

Enjuiciarán a padrastro abusador

José Luis González / LEÓN

William Ramón Torres Olivas, de 42 años, oriundo de la comarca El Portillo, caserío ubicado en El Paraíso, en Mina El Limón-Malpaisillo, está siendo enjuiciado en el Juzgado Primero de Distrito Penal de Audiencias de León, por la aparente autoría de tentativa de violación en perjuicio de una adolescente de catorce años. La señora Nicolasa Medina, abuela de la menor, denunció el caso ante la Fiscalía después de darse cuenta que William Ramón en repetidas ocasiones intentó violar sexualmente a la niña. Según la denunciante, el pasado quince de junio del presente año, el supuesto abusador y padrastro de la menor se acercó a la cama de su víctima, le quitó la sábana, le tapó la boca para que no gritara, además, le golpeo las piernas y la tocó con intención de abusarla, pero por fortuna la adolescente luchó contra su abusador, le propinó un codazo en el estomago y logró huir. El supuesto abusador enfrentará juicio oral y público el quince de enero del próximo año.

Arrestan a abigeos

José Luis González / LEÓN

Silvio Dámaso Hernández Juárez, de 44 años; Fabio Antonio Juárez Mayorga, de 38, y Eddy Conde, de 18 años, fueron retenidos por la Policía en el kilómetro 54 de la carretera León-Managua, empalme Momotombo, por abigeato. La subcomisionada Lucrecia Munguía, vocera de la Policía en León, explicó que en el retén policial ubicado en el empalme de Momotombo, a escasos cinco kilómetros del municipio de La Paz Centro, fue retenida la camioneta azul, Toyota, placas 196-087, conducida por Silvio Dámaso Hernández Juárez, originario del municipio de ciudad Sandino en Managua, cuando “trasladaban en la tina dos bestias, una roja y la otra mora, y no portaban documentos de propiedad de los animales”, aseveró Munguía. Los señalados serán acusados por la Fiscalía ante el juzgado correspondiente en las próximas horas.

Peligroso tío abuelo

José Luis González / LEÓN

Cayetano Alberto Huelva Quintana, de 42 años, fue retenido por la Policía por abusos deshonestos en perjuicio de una menor de nueve años oriunda del barrio El Coyolar, en León. Según la acusación interpuesta por el Ministerio Público ante el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Audiencias en León, el pasado 23 de julio del presente año, la niña llegó a la casa Cayetano Alberto para entregarle su almuerzo, al llegar a la puerta de la propiedad, su tío abuelo la invitó a pasar, cerró la puerta, la acostó a la cama y procedió a manosearla, la víctima empezó a llorar y logró huir del lugar. La niña decidió contarle a su progenitora lo sucedido, porque su tío abuelo la había amenazado con matarla si no se dejaba abusar sexualmente. La judicial le decretó medida cautelar de prisión preventiva para el acusado Cayetano Alberto Huelva Quintana y programó la audiencia inicial para este martes once de diciembre.