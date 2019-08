Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

10 Diciembre 2007 |

8:10 p.m. |

Otro suicidio en Granada

Ingrid Duarte / GRANADA

Un triste ocho de diciembre pasó la familia del joven José Nicolás López, de 22 años, habitante del barrio La Sabaneta, en Granada, después que lo encontraron sin vida, colgado de un mecate. El hallazgo en el cuarto donde dormía el muchacho lo hizo su compañera de vida, Janneth Blanco Balladares, también de 22 años, a las seis y media de la mañana del sábado, cuando regresó de la casa de su cuñada, donde había dormido la noche anterior. “Yo me había ido para donde su hermana, anoche, porque como él andaba ‘picado’, me golpeó en la cabeza con un cepillo de lavar ropa, y regresé ahora, a las seis y media de la mañana”, manifestó la muchacha. Según ella, López nunca le dijo que tenía problemas, aunque en ocasiones anteriores ya había intentado quitarse la vida, pero fue rescatado por algún familiar. Lo más triste es que deja la responsabilidad de criar a un niño y a una niña solamente a la madre.

Ladrones roban en la casa de Dios*

María José Aguirre / MASAYA

Los “amigos lo ajeno” ya no respetan ni los templos. Prueba de ello es que la semana pasada irrumpieron en la iglesia católica ubicada en la comarca San José, municipio de Masaya, de donde sustrajeron la imagen del Niño Jesús y una alcancía de madera, donde la feligresía depositaba ofrendas. Según Zeneyda del Carmen Ticay Sánchez, habitante de la comunidad, el sábado, en horas de la mañana, cuando ella llegó al templo, se llevó un gran susto cuando encontró la puerta principal con señales de haber sido forzada, por lo que supone que el robo pudo haber sido en la madrugada de ese mismo día. Ticay, quien también es la secretaria de la institución, señaló en su testimonio que en la comarca desconocen quién o quiénes pudieron haber cometido tal sacrilegio, al llevarse una imagen que ya tenía varios años de estar con ellos, así como sustraer las ofrendas que son utilizadas para mejoras de la iglesia. Por su parte, la Policía de Masaya continúa investigando cómo sucedió este robo, sin tener aún detenidos ni sospechosos.

Víctima de la delicuencia

María José Aguirre / MASAYA

Miguel Ángel Vásquez, de 34 años y habitante de la ciudad de Masaya, se convirtió en una víctima más de la delincuencia cuando al regresar de la casa de su novia, a quien le hacía visita, dos sujetos desconocidos le robaron su cartera con documentos personales, una tarjeta de crédito y dinero en efectivo. El informe policial señala que los hechos ocurrieron cerca de la entrada del camino que va hacia Nindirí, en el sector de Jardines de la Barranca (Masaya), cuando el joven, al escuchar los gritos de una mujer que supuestamente era golpeada por un hombre, se acercó para defenderla, sin percatarse que escondido estaba otro sujeto, quien le salió sorpresivamente y luego le puso un cuchillo en el cuello. Posterior al robo, los delincuentes junto con la mujer se fugaron. Otra víctima de este tipo de robo fue el ciudadano de nombre Luis Alberto Ramos, de 26 años y también originario de Masaya, quien a eso de las siete y media de la noche, al dirigirse a su casa, a bordo de su bicicleta montañera, roja, fue interceptado en el puente de Santa Rosa por dos delincuentes, que lo intimidaron con un arma blanca, para despojarlo de su medio de transporte, valorado en mil 300 córdobas.

Policía ejecuta operativo antidrogas

Ingrid Duarte / GRANADA

Guillermo David Centeno Arcia, de 40 años, y Escarleth Epifania Centeno Arcia, de 34, fueron detenidos este fin de semana en Granada, durante un operativo ejecutado en el barrio Pancasán. Los hermanos fueron arrestados mediante el allanamiento que fue ordenado por el juez de Audiencias de Granada, a su casa, situada de la Shell Guapinol, ocho cuadras y media al norte. Durante la visita de los oficiales, a la una de la mañana del sábado encontraron un paquete de 50 piedras de crack, cierta cantidad de piedra a granel que dio un peso total de 6.6 gramos. Además, ocuparon cuatro televisores, una refrigeradora, siete celulares, dos minicomponentes, cinco bicicletas, cuatro DVD, tres antenas para televisión, cinco controles remotos para televisor, 20 dólares y 230 córdobas. “Todas estas cosas constituyen pruebas de convicción de que allí funcionaba un expendio de drogas, y ambos serán puestos a la orden del juez para que respondan por el delito de tráfico interno de estupefacientes”, señaló el capitán Isidro Hernández.

Pólvora casi arruina fiestas marianas

Ingrid Duarte / GRANADA

Las actividades en honor a la Purísima Concepción de María, este ocho de diciembre, llamada cariñosamente por los granadinos como “La Conchita”, casi son opacadas por la fallida explosión de un cohete. El hecho se dio en la Plaza de la Independencia, frente a la Iglesia Catedral de Granada, cuando en presencia de la mayordoma de las fiestas, Haydée Robles, y de agentes policiales, lanzaban cohetes, sin embargo, uno de ellos no logró elevarse y cayó sobre las personas que allí se encontraban. Los lastimados por la explosión accidental son Juan Salinas Meneses, de 21 años, y Thelma Canales, de 44, ambos habitantes de Villa Tepetate Sur, en esta ciudad. Según el capitán Isidro Hernández, éstos fueron auxiliados inmediatamente por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, sin embargo, no fue necesario el traslado al centro asistencial.