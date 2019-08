Atrapados tres robacables

CONDEGA, ESTELÍ



A la orden del Ministerio Público pasó la Policía esteliana a los individuos Carlos Ernesto y Daniel Santos Gadea Hernández, así como a Henry José Gámez Arvizú, a quienes les incautaron nueve rollos de cables de aluminio del tendido telefónico.



Se conoció que la captura la ejecutó la Policía en el municipio de Condega, donde también se retuvo la camioneta que conducía Carlos Ernesto y en donde trasladaban los cables robados a la empresa de telecomunicaciones.



De igual forma, la Policía incautó al trío de sujetos dos tenazas, con las que cortaban los cables, y una mochila con varios objetos. La Policía no dio a conocer si los tres elementos tienen o no antecedentes de éste u otro tipo de delitos.



De igual forma, una fuerza operativa de la Policía esteliana busca sin descanso a varios elementos que robaron más de trescientos metros de cables de cobre de la línea neutra del tendido eléctrico.



En días pasados, varias empresas ubicadas en la parte norte de esta ciudad sufrieron problemas en el suministro de energía eléctrica, ya que se registraron interrupciones en unos casos y en otros sobrecargas. Silvio Bendaña Fajardo, empleado de Unión Fenosa-Disnorte, explicó que en el sector hubo interrupción del servicio que también afectó las empresas tabacaleras cercanas al área.



Indicó que una vez que realizó las inspecciones respectivas se confirmó que faltaban más de trescientos metros de cables conductores de cobre de la línea de neutro. Los cables robados, según estimaciones preliminares de los especialistas, tienen un valor de más de cuatro mil córdobas, pero no hay pista de los delincuentes que se los llevaron.