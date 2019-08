Breves judiciales Jorge Eduardo Arellano

Pena máxima para asesino de Samaria

La fiscal Fabiola Mendoza solicitó al juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, que castigue con la pena máxima establecida en nuestra legislación (30 años de presidio), a Freddy Martín Zapata Calero, de 31 años, quien la noche del lunes fue declarado culpable por el asesinato de Wilfredo Mendoza Fornos, de 40 años. La acusadora particular, Sobeida Manzanarez, explicó que ella y el Ministerio Público solicitaron la pena máxima porque existen seis agravantes en la conducta criminal de Zapata, como son el enseñamiento, la premeditación, el uso de medios que imposibilitaron la capacidad de defensa de la víctima, el haber cometido el delito en despoblado, la alevosía y el abuso de la confianza, porque primero los dos hombres estuvieron tomando licor como un par de amigos. El crimen por el que Zapata escuchará sentencia este viernes, a las cinco de la tarde, ocurrió el doce de febrero, en la comarca Samaria, en Villa El Carmen, cuando presuntamente Zapata sacó su arma y le propinó cuatro balazos a la víctima, a la que luego le macheteó la mano, brazo y antebrazo derecho, tórax, cuello, rostro y cráneo.



Se salvó de juicio por falta de quórum

Momentáneamente, Wilfredo Antonio Torres “se salvó” del juicio oral y público que tiene pendiente en el Juzgado Décimo Penal de Juicio, por la supuesta autoría del delito de violación, porque por falta de quórum para conformar el tribunal de jurados, la vista fue reprogramada para el seis de febrero de 2008, confirmó la fiscal Alicia Solís, miembro de la Unidad de Género del Ministerio Público. Según la acusación de la Fiscalía, el caballero antes mencionado supuestamente sostuvo relaciones sexuales con una menor que fue novia de su hijo, pero ahora la joven está embarazada.



Reprograman audiencia para agresor de fiscal

La juez Octavo Penal de Audiencias, Karla García, tuvo que reprogramar para los próximos días la audiencia inicial-preliminar para Juan José Ortiz Ramírez, quien fue acusado por asesinato frustrado y lesiones síquicas en perjuicio de la fiscal Edith Tuckler, además de desacato y atentar contra la autoridad y sus agentes, porque el cinco de noviembre, frente al juez Quinto Penal de Juicio, Sergio Palacios intentó matar con un verduguillo a la fiscal Edith Tuckler y golpeó e hirió a los dos oficiales del Sistema Penitenciario Nacional que lo desarmaron, lo que no evitó que continuara amenazando a Tuckler diciéndole: “¡Maldita fiscal!, donde te encuentre te mato…Te voy a matar”. La audiencia no se celebró ayer porque el bus donde trasladan a los reos a los juzgados llegó tarde y la vista estaba programada para las ocho y media de la mañana. El fiscal Luden Montenegro explicó que el acusado está cumpliendo una pena de 13 años de prisión por violación, por lo que la Fiscalía no está pidiendo la prisión para Ortiz. Del escrito acusatorio se desprende que el reo llevó al juzgado el arma blanca que intentó clavarle en el tórax a la fiscal. La llevaba escondida en la pretina del pantalón, y aunque se acercó a su sobrina, Indira Celina Castillo Ramírez, lo que ésta le entregó a él fue un papel con un número manuscrito.