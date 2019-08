Matan a bombero durante asalto en agencia de remesas

GRANADA



A causa de un balazo en el pecho murió la mañana de ayer, en Granada, el bombero voluntario Delvin José Mercado, de 19 años, después de que intentó auxiliar a los trabajadores de la empresa de remesas Western Union, cuando eran víctimas de un asalto.



El hecho ocurrió a las 8:40 de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle 14 de Septiembre, del Cuerpo de Bomberos media cuadra al sur, cuando, según los dos guardas de seguridad, cinco hombres llegaron armados con pistolas.





Golpeados y lanzados al suelo

Los guardas Hamilton García Lacayo y Francisco Garay, conocido popularmente como “Chapiro”, manifestaron que tres hombres, dos de ellos encapuchados, entraron de forma violenta, los golpearon y los aventaron al suelo, mientras dos más los esperaban en una camioneta gris que estaba estacionada frente a la discoteca Café Nuit.



“Nos dijeron que no nos moviéramos porque si no nos mataban, y entonces se dirigieron a las cajas para sacar todo el dinero que estaba”, señaló García Lacayo.



Según confirmación de la Policía de Granada, los cinco sujetos abordaron el vehículo frente al Nuit, y se dirigieron al puente de Papa Q, para luego girar hacia el norte, donde fueron perdidos de vista por los agentes.



Sin embargo, momentos más tarde se conoció que la camioneta Chevrolet, placas M-080909, había sido encontrada abandonada en kilómetro 37 y medio de la carretera Granada-Masaya, en el lugar conocido como la entrada a Los Chilamates, cerca de la Laguna de Apoyo.



En conferencia de prensa, el capitán Alonso Carrillo manifestó que en conjunto están trabajando la Policía de Granada, de Masaya y un grupo de las fuerzas especiales de la Policía de Managua, específicamente en el Valle de la Laguna, donde se presume que se internaron.



Hasta el momento, la Policía tiene detenidos a dos sospechosos y se encuentra tras la pista de un tercero, quien supuestamente dejó tirada su camisa y sus zapatos, “para eso estamos utilizando la técnica canina”, señaló Carrillo.



Durante el asalto, en las instalaciones de la Western Union, se encontraban los dos guardas de seguridad, cuatro cajeras y un cliente. Uno de ellos fue utilizado como rehén por los sujetos. Lo más lamentable es que mientras los asaltantes salían de las oficinas con su rehén, un grupo de bomberos voluntarios llegó a auxiliar a las víctimas, momentos en que se dieron algunos disparos, uno de los cuales impactó en el pecho de Mercado, quien según conocidos, habitaba en una comarca jurisdicción del municipio de Diriomo.



En Managua, la directora general de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, lamentó ayer la muerte del bombero que pereció heroicamente, tratando de evitar que se produjera el asalto en la Western Union de Granada.



“Exactamente hubo un asalto, nuestras fuerzas operativas están tras los asaltantes, lamentablemente este bombero falleció después de haber sido lesionado, tratando de evitar que se cometiera el asalto, esperamos que en las próximas horas podamos informar los resultados. No puedo darles en este momentos más detalles, que el que les acabo de informar”, sostuvo Granera.