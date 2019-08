Breves judiciales

12 Diciembre 2007 |

4:19 p.m. |

END

Suicida sobrevivió para estar hoy ante el jurado

David Concepción García Ochoa, de 43 años, será llevado al Juzgado Quinto de Distrito Penal, para juicio oral y público, por la supuesta autoría de asesinato frustrado en perjuicio de su mujer, Silvia Ugarte Guevara, de 33 años, a quien el once de septiembre de este año le clavó doce veces un cuchillo, porque ésta se negó a tener sexo con él, aparentemente. “Al realizar las estocadas en el tórax, el acusado lo hacía como que estaba picando hielo, buscándole el corazón a la víctima”, explica la acusación. Después de los hechos, García se cortó la garganta buscando suicidarse, pero no lo logró, y sobrevivió para estar hoy ante los miembros de un tribunal de jurado, porque no renunció a tal derecho. La fiscal Martha Landeros confirmó que la vista está prevista para las cuatro de la tarde. Sin embargo, si no hay quórum (se necesitan seis candidatos para conformar jurado), la vista sería reprogramada.



Mediación pone fin a juicio para motelero

El juez suplente Felipe Jaime Sandoval suspendió la audiencia inicial-preliminar que tenía programada para este miércoles en el Juzgado Sexto Local Penal por daños en perjuicio del representante del Motel Fantasía, porque llegaron a un acuerdo económico con el acusado, un joven de 30 años que el doce de agosto visitó el local con una dama, y como no tenía con que pagar 442 córdobas por el uso de un cuarto por dos horas y media, se rehusó a dejar en garantía a la mujer o la llanta del carro, y al arrancar para salir de retroceso se pasó llevando el portón, provocando daños que superaron los nueve mil córdobas. Las partes expresaron al juez que ya habían alcanzado un acuerdo, por lo que la autoridad judicial les dio 48 horas hábiles de plazo para que lo presenten, a fin de hacer el control de legalidad. Cabe señalar que cuando ocurrieron los daños, el acusado les pagó a los dueños del motel 2,500 córdobas.



En el mes del amor será juzgado por arma y droga

El once de febrero de 2008, tres días antes del Día del Amor y la Amistad, Franklin Grádiz Toruño enfrentará juicio oral y público por la supuesta autoría de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego, porque el juez Séptimo Penal de Audiencias, Abelardo Alvir, admitió todos los medios de pruebas que la Fiscalía propuso para acreditar que supuestamente el 29 de noviembre, en el barrio “Camilo Chamorro”, la Policía interceptó en su vehículo al sospechoso y le ocuparon un bolso con un revólver calibre 38, que no estaba autorizado para portar, y 415 gramos de marihuana. Para mientras llega la fecha de juicio, el acusado permanecerá en prisión.