Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

12 Diciembre 2007 |

4:09 p.m. |

Arrollado al cruzar la vía

Alberto Cano / SAN MARCOS, CARAZO

Felipe de Jesús Mercado Pavón, de 36 años, pereció al ser catapultado por un vehículo, cuando cruzaba la carretera a la altura del kilómetro 39 de la carretera Masatepe-San Marcos, en el departamento de Carazo. Familiares de Mercado, al darse cuenta del accidente, se movilizaron al lugar para trasladarlo al Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, pero lamentablemente pereció en el trayecto. El infortunado habitaba en el Reparto “Georgino Andrade”, en Masatepe. Autoridades policiales de inmediato llegaron al lugar para hacer las respectivas investigaciones del caso.



“Por amor a sus hijos” trasladaba droga

María Cristina Zambrana / JINOTEPE, CARAZO

En el marco del plan de vigilancia y patrullaje que desarrolla la Policía de Jinotepe, fue detenida una vendedora de enchiladas que portaba entre sus pertenencias tres gramos de marihuana. Las autoridades confirmaron que este diez de diciembre fue arrestada en plena vía pública la señora Janeth del Socorro Rugama Flores, de 34 años, a quien se le daba seguimiento desde hace un buen tiempo, debido a denuncias reiteradas de pobladores de esta ciudad en su contra. Rugama argumentó, al momento de su detención, que ella es madre soltera, por lo que debe mantener sin ayuda de nadie a sus hijos, y como por trasladar la droga le pagaron 20 córdobas, no pensó dos veces en utilizar ese poco dinero para comprar alimentos. Sin poder contener el llanto, Janeth relató que un joven conocido con el sobrenombre de “El Pepino”, le entregó el paquete, para que ella lo escondiera en su sostén y así burlar a las autoridades correspondientes, pero no aclaró a quién entregaría el encargo. “Con la venta de enchiladas es poco el dinero que reúno, sólo así podía ayudarme un poco más”, fue el alegato de esta comerciante que ahora deberá enfrentar el cargo de falta penal por droga.



Roban tendido eléctrico de finca

Lésber Quintero / SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Una finca ubicada sobre la carretera hacia la comarca Las Pampas, del municipio de San Juan del Sur, quedó sin servicio eléctrico luego que antisociales desprendieran 20 metros de cables que suministraban. El hecho ocurrió en la finca La Estrella y, según la Policía, la denuncia fue presentada por el propietario, Ismael Rodríguez, quien detalló que se enteró de la sustracción de los cables el siete de diciembre, por medio de un empleado.



Exitoso Plan María en Carazo

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

La Policía dio a conocer el reporte final de la cobertura al Plan María, y entre los hechos más relevantes se reporta el decomiso de 17 armas de fuego, además de 13 máquinas tragamonedas y 740 juegos pirotécnicos durante una inspección en 373 pulperías. El comisionado Javier Carrillo Suárez, jefe de departamental de la Policía, también informó que la pólvora incautada fue incinerada, tras destacar que el balneario La Boquita y los municipios Jinotepe y San Marcos fue donde más pólvora se decomisó, ya que en esos lugares los dueños de pulperías comercializaban cohetes, cargas cerradas y triquitraques, sin estar autorizados. Con relación al trabajo en las carreteras, el jefe policial destacó la aplicación de 180 multas por distintas infracciones. Durante el período hubo tres accidentes de tránsito, el más relevante se produjo la noche del siete de diciembre, en plena Gritería, cerca del Cuerpo de Bomberos, donde un taxi sin placas, conducido por Wilfredo García, de 37 años, arrolló a la niña María Félix Narváez, de siete años, la que, no obstante, se encuentra fuera de peligro. El trabajo policial involucró a más de 200 policías, 400 vigilantes de calle y 260 vigilantes privados.



Dueño de pizzería sigue en la picota

Lésber Quintero / RIVAS

Los antisociales que operan en la ciudad de Rivas al parecer pretenden no dejar en paz a Denis Martínez Incer, propietario de Pizza Hotters, ubicada contiguo a la Texaco de esta ciudad, ya que la madrugada del nueve de diciembre incursionaron al establecimiento por una verja del área de la cocina, y le sustrajeron 3,500 córdobas. En meses anteriores se le habían metido por el portón principal, y en esa ocasión le sustrajeron varias botellas de licor, pero el peor momento que le ha tocado lidiar con los antisociales a Martínez Incer fue la madrugada del 12 de noviembre, cuando el empresario salió de su negocio con sus dos hijas y se dirigió a su casa en su camioneta, y al llegar fue atacado a balazos por tres tipos, y una bala le perforó el hombro izquierdo.



Visitada por delincuentes

Alberto Cano / DIRIAMBA, CARAZO

Liliam del Socorro Rizo Villalta, de 36 años, habitante de Diriamba, Carazo, fue visitada por los “amigos de lo ajeno”, que le “barrieron” su casa, y se le llevaron artículos hasta por un monto de 25 mil córdobas. Entre lo que se llevaron los ladrones está hay un equipo de sonido, televisores, DVD y el cilindro de gas butano. Según la víctima, su casa estaba sola y eso fue aprovechado por los delincuentes para cometer la fechoría.



A sus anchas en casa solitaria

Lésber Quintero / SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Haber dejado la casa sola le costó una pérdida de 12,450 córdobas a la señora María Virginia Jácamo Márquez, ya que antisociales aprovecharon la oportunidad para forzarle la puerta trasera y llevársele un equipo de sonido y una bicicleta. Según la Policía, este robo ocurrió en la comarca Nacascolo, del municipio de San Juan del Sur, extrañamente en horas del mediodía. Igualmente, el Juan Ramón Zúñiga reportó a la Policía de esta ciudad que el ocho de diciembre, también al mediodía, le sustrajeron su bicicleta del portón del Hospital “Gaspar García Laviana”, de la ciudad de Rivas, adonde acudió a visitar a un familiar que esta internado. Al salir, ya no encontró su bicicleta valorada en 1,300 córdobas.