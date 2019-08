Extrañas circunstancias y posible crimen de narcos

En extrañas circunstancia apareció, entre las ramas de un árbol, el cuerpo en estado de descomposición de un joven de 20 años, quien supuestamente se suicidó después del regaño de su padre.



Agentes de la Policía de la Delegación Siete investigan el deceso de Eliécer Gutiérrez Espinoza, originario de la comunidad de San Pedro, en San Rafael del Sur, luego que fuera encontrado en una arboleda, por un pequeño que pastoreaba su ganado cerca de donde estaba el cuerpo.



Eliécer estaba con una pierna entre los arboles, con jeans azul, botas y la faja a un lado. Atado del cuello se podía apreciar un mecate que lo sujetaba al árbol.



Greybie Sánchez, prima de Eliécer, dijo que desde el sábado último su familiar desapareció, por la noche, luego de una pequeña discusión con su padre, Silvio Gutiérrez.



“Es que él se fue a una Purísima y llegó tomado… mi tío le reclamó para que no anduviera en malos caminos. Es que también parece que andaba drogado y comenzó a discutir y se fue, porque decía que nadie lo quería”, aseguró Sánchez.



Aunque el joven fue buscado por matorrales aledaños a su casa por familiares y amigos, fue imposible dar con su cuerpo.





¿Era mulero?

Un familiar que se negó a brindar su identidad, informó que Eliécer trabajaba en Pochomil, no recordó de qué, pero que al parecer estaba “metido en malos caminos”, pues a veces llevaba droga de su trabajo.



“Están así --enojados-- porque creo que la Policía les dijo que no hablaran, pero ya está muerto y qué le van a hacer. Además, decían que traía droga y creo que hasta la usaba, pero no quieren que se sepa eso”, relató la familiar.



Será el Instituto de Medicina Legal el que determine la causa de la muerte, ya que se presume una posible “pasada de cuentas”, pues la manera en cómo estaba el cuerpo hacía dudar de que se tratara de un suicidio.



Por su parte la Policía de San Rafael del Sur, a la hora que el equipo de EL NUEVO DIARIO llegó a pedir información, se mostró inaccesible, ya que una oficial nos dijo que estaban almorzando y “dentro de una hora nos podrían atender para darnos algún dato”.



El perito que hacía sus pesquisas manifestó que estaban realizando las investigaciones preliminares, que iban a esperar el dictamen del IML, para conocer si en la muerte hubo o no mano criminal.