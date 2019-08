Una mujer presa por asalto a Western Union de Granada

La Policía identificó al grupo que participó en el asalto de la sucursal de la agencia de envíos de remesas Western Union, en Granada, donde pereció un bombero voluntario a causa de un balazo en el pecho, al intentar auxiliar a los trabajadores.



Además, durante el proceso investigativo lograron detener a María Lourdes Ramírez Parrales, de 35 años, quien es la persona que rentó la camioneta que fue utilizada para el ilícito. El jefe de la División de Relaciones Públicas, comisionado mayor Alonso Sevilla, informó ayer que en el hecho participaron tres personas, entre ellos José Luis Levis Richsi, quien presuntamente es el líder del grupo y compañero de vida de Ramírez Parrales, la que le entregó la camioneta rentada.



Junto a Levis Richsi participaron en el hecho Marvin Emilio García Martínez y Enrique Ramón Bravo Martínez, alias “Quique”, cuyas capturas están pendientes, no obstante, los guardas de seguridad de la Western Union aseguran que cinco personas armadas se presentaron al lugar.



Todos los presuntos asaltantes son de Managua, excepto Levis Richsi, que aunque reside en Managua, se conoce que es originario de Bluefields. “Éste es el proceso que estamos verificando, sí tenemos información que hay antecedentes, pero no puedo confirmárselo, porque no tengo el documento en mi poder”, agregó Sevilla.



El asalto a la Western Union ocurrió a las 8:40 de la mañana del miércoles, en las oficinas ubicadas en la calle 14 de Septiembre, del Cuerpo de Bomberos, media cuadra al sur. Los guardas Hamilton García Lacayo y Francisco Garay manifestaron que tres hombres, dos de ellos encapuchados, entraron de forma violenta, los golpearon y los aventaron al suelo, mientras dos más los esperaban en una camioneta gris que estaba estacionada frente a la discoteca Café Nuit.



Según confirmación de la Policía de Granada, los cinco sujetos abordaron el vehículo frente al Nuit, y se dirigieron al puente de Papa Q, para luego girar hacia el norte, donde fueron perdidos de vista por los agentes.



Sin embargo, momentos más tarde se conoció que la camioneta Chevrolet, placas M-080909, había sido encontrada abandonada en kilómetro 37 y medio de la carretera Granada-Masaya, en el lugar conocido como la entrada a Los Chilamates, cerca de la Laguna de Apoyo.



Durante el asalto, en las instalaciones de la Western Union, se encontraban los dos guardas de seguridad, cuatro cajeras y un cliente. Uno de ellos fue utilizado como rehén por los sujetos.



Lo más lamentable es que mientras los asaltantes salían de las oficinas con su rehén, un grupo de bomberos voluntarios llegó a auxiliar a las víctimas, momentos en que se dieron algunos disparos, uno de los cuales impactó en el pecho del bombero voluntario.