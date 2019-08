Breves judiciales

“Los Titos” libres, pero presos

Por vencimiento de término, el juez Tercero Penal de Juicio, Óscar Manzanares, tuvo que revocarle la medida de prisión preventiva al ex policía Larry José Osejo, el ex cadete de taxi Roberto Manuel Maltez Calderón, a Runniel José García Pérez y a Adolfo Manuel Montiel, supuesto jefe de la banda “Los Titos”, quienes tienen pendiente juicio por el robo de 145 mil córdobas y la muerte del cambista César Segundo Rojas Arteaga. El juicio estaba previsto para este jueves, pero no hubo quórum para conformar el tribunal de jurados que decidiría la suerte de los acusados, por lo que los abogados defensores solicitaron el cambio de la medida cautelar porque el término de tres meses de ley para estar detenido sin sentencia ya estaba vencido. No obstante, los sospechosos no quedaron en libertad porque fueron condenados en el mismo Juzgado Tercero Penal de Juicio por el robo con intimidación frustrado de la planilla de un colegio capitalino, aunque les revocaron la prisión por la muerte del cambista, siempre están presos. La fiscal Mayra Hernández explicó que el juez va a revisar la agenda para programar nuevamente el juicio antes del 14 de enero de 2008. El crimen ocurrió el 18 de mayo de este año, detrás de la Sandak del Mercado “Iván Montenegro”, sitio donde el cambista estaba sentado en una silla de plástico, vendiendo y comprando dólares junto a su mujer, María Nelly Parajón. Supuestamente, García se acercó “con el cuento” de que le cambiara diez dólares. El cambista dijo que no tenía, pero en ese momento otro de los acusados sacó un arma blanca mientras García sacaba un arma de fuego para decirle a la víctima: “éste es un asalto” y como se resistió le disparó en el lado izquierdo de la cara.



66 días de encierro para fratricida

Un total de 66 días tendrá que completar en la cárcel, Carlos José López López, de 19 años, antes de que los miembros de un tribunal de jurados decidan este 18 de febrero de 2008, si es culpable o no del homicidio de su propio hermano, José Luis López López, de 16 años. Mientras llega el juicio, el acusado permanecerá en prisión preventiva por decisión del juez Séptimo Distrito Penal de Audiencias, Abelardo Alvir Ramos. El crimen acusado ocurrió el 30 de noviembre, en el barrio Santana, cuando el victimario llegó reclamándole a su hermano un par de calcetines, discutieron, se liaron a golpes, hasta que finalmente le clavó un cuchillo en el pecho. El juez admitió todas las pruebas que presentó la Fiscalía, pero como los familiares de la víctima no están obligados a declarar contra su propio pariente preso, habrá que ver cómo hace el Ministerio Público para acreditar los hechos el día del proceso.



Dos juicios para una misma persona

Raymond Ruiz García, de 18 años, hijo del subcomisionado en retiro, Gilberto Ruiz, tiene programado para hoy juicio oral y público en el Juzgado Segundo Penal de Juicio por la supuesta autoría de robo con intimidación, y el 12 de febrero de 2008 enfrentará otro proceso por otro robo que supuestamente cometió junto a cuatro jóvenes que aunque fueron acusados como adultos, resultaron ser menores de edad, por lo que fueron pasados ante la justicia especializada, según se desprende de los expedientes 364-07 y 366-07. El monto en los dos atracos no supera los tres mil córdobas.