Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

13 Diciembre 2007 |

8:13 p.m. |

Detenidos con feroz can y armas ilegales

Leoncio Vanegas / DIPILTO, NUEVA SEGOVIA

El ciudadano canadiense Bruce Remi Rekken, de 35 años, y el hondureño José Gerardo Izaguirre Godoy, de 41, fueron detenidos en el paso fronterizo de Las Manos, cuando regresaban a Honduras, porque en la camioneta Ford, placas mexicanas UT 09-409, que conducía el primero, los policías encontraron dos armas de fuego, que portaban en Nicaragua de forma ilegal. Las armas son un revólver calibre 38 y una pistola 45, con 39 proyectiles. Los dos extranjeros trabajan para una empresa perforadora de pozos, que actualmente realiza trabajos en Sébaco, departamento de Matagalpa. El comisionado Héctor Zelaya contó que los policías, al momento de revisar la camioneta, se toparon con el hocico de un perro Rottweiler, el que les mostraba un gesto nada amistoso. Una vez que fueron remitidos a las celdas policiales de Ocotal, el can tuvo que ser echado también a la bartolina, “pues ese tipo de perros sólo hacen caso a su amo”, acotó el alto jefe policial. Quedó ocupada la camioneta y 5 mil 500 dólares que portaban los dos ciudadanos, que ya están en manos del Ministerio Público.



Hasta lo imposible por violar a jovencitas

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Por abusos deshonestos en perjuicio de dos jovencitas fueron denunciados ante las autoridades policiales de Ciudad Darío, los sujetos José Rostrán y Donald Matamoros, alias “Cara de Pollo”, quienes hicieron hasta lo imposible para someter a las muchachas, pero no pudieron, por lo que aparentemente a causa del aburrimiento se marcharon de la vivienda. Este hecho se registró en los Llano de Tamalapa del municipio de Darío, cuando las dos muchachas, una de 20 y la otra de 13 años, quedaron solas en una vivienda, tiempo que fue aprovechado por los dos sujetos para presentarse a la casa y lanzar piedras. Luego hicieron un hoyo y penetraron al inmueble, exactamente donde dormían las muchachas. Según la denuncia de las afectadas, éstos les tocaron las partes íntimas y les manosearon todo el cuerpo, pero no lograron su objetivo, porque ellas se opusieron con todas sus fuerzas, así estuvieron hasta las dos de la madrugada, cuando se marcharon, por lo que las afectadas los denunciaron ante las autoridades para que paguen por el delito cometido.