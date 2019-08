Tres muertes más en el Distrito Cinco

Tres muertes violentas más mantienen atareadas a las autoridades de la Quinta Delegación. En el primer caso averiguan los detalles de la muerte de un joven de generales desconocidas, de aproximadamente 18 años, quien la madrugada de ayer fue ultimado de un balazo que le penetró en la parte derecha del tórax.



El crimen ocurrió supuestamente en predios de la Universidad Americana (UAM), y se presume que el móvil haya sido el robo, no obstante, la Policía no descarta otra versión proporcionada por vigilantes de la UAM, quienes dijeron que en el deceso del muchacho podrían estar involucrados sujetos que se movilizaban en un taxi blanco que fue visto salir a gran velocidad del sector.



El joven desconocido, que lucía un jeans, camisa y zapatos negros, quedó en la acera de una vivienda que se ubica dentro de los predios de la universidad, donde personal del Instituto de Medicina Legal, IML, lo levantó para realizar la debida autopsia.





Motociclista estrellado

De igual manera, la Policía de la Quinta Delegación investiga un fatal accidente que dejó sin vida, a las tres y media de la madrugada de ayer, al joven Álvaro Guevara Dávila, de 26 años, quien conducía la motocicleta Honda, azul, sin placas.



El accidente se produjo luego que Álvaro aparentemente perdió el control y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico, de donde fue Lozelza, 150 metros al norte, en Altamira.



Junto a Álvaro viajaba la joven Cristina Rivas Fuentes, de 20 años, quien resultó lesionada y fue llevada por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, al Hospital “Roberto Calderón”.



Según el subcomisionado Francisco Vanegas, Álvaro, al tomar una curva de la calle principal de Altamira, no pudo mantener el equilibrio y ocurrió la tragedia.





Y un “borrachito”



Y frente al cine El Triunfo fue encontrado el cuerpo de Rigoberto José Pavón Ruiz, de 48 años, quien aparentemente era bebedor consuetudinario.



A las ocho y media, la Policía fue informada vía telefónica que estaba un fallecido, por lo que varios agentes se presentaron al lugar y encontraron el cadáver.



Unos testigos dijeron que otro borrachito había empujado a Rigoberto, lo que le provocó una herida en la cabeza que le llevó a la muerte. Será el dictamen del IML el que determine la causa del deceso, pero no hay detenidos en cuanto a este hecho.