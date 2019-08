TAM le rebaja 8 años de pena a narcos

Los magistrados de la Sala Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua reformaron la sentencia mediante la cual el juez Cuarto Penal de Juicio, Jaime Alfonso Solís, había condenado a 13 años de presidio a cuatro personas por la coautoría de transporte de más de dos kilos de cocaína y en su lugar les impusieron cinco años de presidio por tráfico de drogas.



Los beneficiados con la sentencia son Bismark Jirón Lira, de 34 años, Byron Torres Gámez, de 35, Hipólito Rodríguez, de 37, y Cándido Navarrete Orozco, de 50 años.



Todos ellos fueron capturados el 22 de junio, después de que la Policía recibió una llamada anónima a través de la cual les informaron que en la Esso On The Run La Salvadorita estaba una camioneta Toyota Hilux rojo vino, placas 066-656, con cuatro hombres que supuestamente iban a hacer una transacción de drogas.



Cuando llegó la Policía, los cuatro hombres intentaron darse a la fuga, pero un Policía disparó a una de las llantas del vehículo y la ponchó, lo que obligó al conductor detener el automotor después de subirse sobre la cuneta que está a la orilla del cementerio periférico.



En un bolso negro, la Policía encontró dos paquetes, uno con 1,072.7 gramos y el otro con 1,098.2 gramos de cocaína, para un total de 2,170.9 gramos, los que fueron incinerados tras la sentencia de declaratoria de culpabilidad.





Igual que con dos gramos

“El delito estaba sumamente comprobado, pero suponiendo que me equivoque en la tipificación del delito, cinco años de prisión es lo que los jueces imponemos a la gente que la capturan con dos gramos, no con dos kilos”, apuntó el juez Jaime Alfonso cuando se le preguntó si los magistrados del Tribunal de Apelaciones le habían enviado el expediente 218-07 a su judicatura con la sentencia.



Una fuente fiscal explicó que el Ministerio Público está analizando qué pasos legales tomará con respecto a la sentencia, que valga decir salió rápidamente, porque aunque hay otros casos donde las apelaciones duran años, la del expediente 218-07 se resolvió un mes y medio después de que los abogados defensores de los reos hicieran uso del recurso de apelación.



No fue posible conocer las consideraciones de la sentencia y el porqué de la rebaja en la pena, pero extraoficialmente se supo que primó el criterio de que lo que hubo fue una transacción y la ley dice que los que sin estar autorizados adquieran droga para su distribución, venta, permuta, expendio o de cualquier otra manera la comercialicen; deben ser sancionados de cinco a 20 años de presidio.





LIZBETH GARCIA / END

Esta camioneta, junto a joyas, dinero y una pistola, fue decomisada a los cuatro hombres beneficiados con la rebaja de la sentencia.