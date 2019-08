Breves judiciales

Liberan a la que presuntamente ahorcó a un hombre

La juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, revocó la medida de prisión preventiva que su suplente, Fátima de Jesús Rayo Torres, le había decretado a Santos Leonor Pérez, de 38 años, quien junto a su hermano, Hilario Lira Pérez, de 40, y a Héctor Antonio Guido, de 29 años, fueron acusados por la supuesta coautoría de homicidio en perjuicio de Eddy Bayardo García Peralta, cuyos familiares estaban molestos durante la audiencia y le gritaban a la mujer asesina, por lo que fueron desalojados de la sala. No obstante, la juez mantuvo la prisión preventiva para los dos varones, quienes junto a su hermana enfrentarán juicio oral y público en febrero en el juzgado que la Oficina de Recepción y Distribución de Causas designe. El crimen por el que serán juzgados ocurrió el primero de diciembre, cuando la víctima en estado de ebriedad quebró el vidrio de un vehículo que estaba aparcado frente a la casa de los acusados, en el barrio “Arnoldo Alemán”. La reacción de los Pérez fue darle una paliza y amarrarlo, pero la víctima perdió la vida por asfixia porque supuestamente la mujer le halaba el mecate.



Se burlan de la justicia y víctimas de homicidio

“Cada que yo vengo aquí y suspenden la audiencia, la familia de él siempre se burla. Yo siento que hay impunidad porque nunca se hizo justicia. Son seis meses que mi hermano tiene de muerto y si mi mamá no está aquí es porque esa señora quedó grave. Cada reprogramación se pone peor porque dice que a su hijo lo mataron como un perro”, dijo molesta Elizabeth Rojas Pérez, quien se quejó porque ayer por cuarta vez aplazaron el juicio para el supuesto homicida de Luis Alfredo Rojas, de 15 años. La vista se suspendió porque el juez suplente Cuarto Penal de Juicio, Donaldo Alfaro, se enfermó, pero además la defensa había pedido la reprogramación del proceso que se le sigue a Ronaldo Orlando Vargas Pavón, de 37 años, alias “El Favorito”, por el homicidio del quinceañero, quien murió el 30 de junio tras recibir un disparo en el ojo, por parte del acusado, que en ese tiempo era vigilante del Injude y “medió” de mala manera en pleito de muchachos. “Que no lo vuelva a reprogramar porque fue la vida de un niño la que se perdió y él (el acusado) desde el primer día del juicio ha estado en libertad ”, rogó al juez Elizabeth Rojas Pérez, pero en el despacho judicial no le pudieron dar la nueva fecha del juicio.



Fiestas navideñas “conspiran” a favor de acusado

Porque no llegaron suficientes candidatos para conformar un tribunal de jurados (se requieren seis personas), el juez Quinto Penal de Juicio tuvo que reprogramar para el 22 de enero el juicio oral y público para los presuntos homicidas de José Ramón Vásquez Zavala, quien falleció el 13 de abril de 2005 en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, nueve días después de haber sido agredido, por infarto al corazón más hematoma intercerebral. Según la acusación 239-07, el cuatro de abril la víctima salió de su casa en San Judas para ir a comprar un tanque de gas, cuando fue interceptado por Luis Mexicano, alias “El Buda”, Arturo Abdul Grand, Juan Víctor Sánchez Neyra y Juan Ramón Sánchez. Primero la víctima recibió una pedrada en la boca, luego otra en la sien derecha y cayó al suelo. Humberto Ruiz quiso ayudarlo, pero el grupo de hombres no se lo permitió, pues le propinaron una pedrada en la espalda y lo amenazaron de muerte con un machete. Los acusados se dieron a la fuga porque una vecina de “El Ceibo” gritó “¡La Policía!”. Para evitar que el único reo habido salga en libertad por vencimiento de término, se suspendió el cómputo del tiempo por fuerza mayor, dado que los candidatos a miembros de jurado no acatan las citas porque en diciembre tienen otras cosas más importantes que hacer, reconoció el juez.