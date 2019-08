Macheteada por cónyuge celoso

MASAYA



Por celos, José Dávila, de unos 55 años y habitante de la comarca El Túnel, de Masaya, le propinó dos machetazos a su esposa, Juana Nelly Sosa Vargas, de 22 años.



Un informe policial señala que el hecho ocurrió a eso de las once de la mañana, a mediados de esta semana, cuando el victimario y la víctima se encontraban en el interior de su vivienda.



Según la hermana de Sosa Vargas, quien no quiso identificarse, tres días antes de encontrar a su pariente con un machetazo en la frente y otro en su pierna derecha, “Nelly me había contado que mi cuñado sólo la vivía golpeando, y que había días que ni de comer le daba”, expresó.



Asimismo, vecinos de la joven afirmaron haber escuchado los gritos de ella, sin embargo, no la ayudaron por temor a que Dávila también arremetiera contra ellos.



A pesar de que las heridas de Juana Nelly Sosa pudieron haber sido mortales, corrió con mucha suerte, pues la atendieron en el Hospital “Humberto Alvarado Vásquez”, donde le dieron de alta el mismo día de su ingreso.



No obstante, la joven, víctima de la violencia intrafamiliar, parece que no presentará denuncia contra su pareja.