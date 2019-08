Ciclista y niño acompañante lesionados en colisión

GRANADA



Con la mayor parte de su cuerpo golpeado resultó Mayra Maltés, de 27 años, cuando se transportaba en compañía de un niño, en su motocicleta roja, placas GR-0750 en la ciudad de Granada.



Aparentemente el accidente se dio cuando el señor Gustavo Adolfo Murillo, de 73 años, quien conducía el vehículo Toyota, blanco, placas LE-03564, se pasó el Alto que daba la preferencia a Maltés.



“Yo venía de sur a norte, y como veo que en la esquina hay un alto, me fijo si no viene vehículo, pero como no veo a nadie, yo sigo conduciendo”, manifestó Murillo.



Según él, al instante sólo sintió el golpe, y observó a la muchacha y al niño que cayeron al pavimento, quienes minutos después fueron trasladados por una ambulancia al hospital Amistad Japón- Nicaragua, de Granada.



Sin embargo, doña Juanita de Bermúdez, dueña del Toyota expresó que el conductor de su vehículo venía a una velocidad moderada, que de no haber sido así el resultado hubiese sido fatal.



Según familiares de la víctima, la muchacha se encuentra fuera de peligro, aunque con varios raspones y algunas fracturas en su cuerpo.



Posterior al levantamiento de croquis, tanto el Toyota, como la motocicleta fueron trasladados por los agentes policiales a Auxilio Judicial, donde se determinaran las causas del accidente y deslindaran responsabilidades.



El hecho ocurrió en calle La Libertad, a sólo media cuadra de donde el miér-

coles último, cinco sujetos

armados asaltaron una empresa de remesas y asesinaron al bombero voluntario Delvin Mercado, de 19 años.