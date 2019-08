Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

16 Diciembre 2007 |

6:33 p.m. |

Hallazgo de cadáver en Las Peñitas

José L. González / LEÓN

En completo estado de putrefacción fue encontrado por unos pescadores del balneario de Las Peñitas en León, el cadáver de Lenmart Jonathan Benavides Zambrana, de 20 años, oriundo del barrio Lacayo en la ciudad de Estelí. El cadáver fue entregado a sus familiares quienes de inmediato lo trasladaron hacia Estelí para rendirle cristiana sepultura. El médico forense dictaminó muerte por sumersión. La subcomisionada Lucrecia Munguía, vocera de la Policía en León, destacó que Lenmart Jonathan y su amigo Álvaro Alberto Gómez Rocha, de 20 años, ambos originarios de Estelí, recorrían las costas del balneario de Poneloya en horas de la noche, aparentemente Lenmart Jonathan decidió introducirse al mar y fue arrastrado por las corrientes marinas. Después de cinco días de búsquedas, el cadáver fue encontrado flotando a orillas de la isla El Icaco a unos ocho kilómetros de la bocana de Las Peñitas.



Adolescente escapa de violador

José L. González / LEÓN

Una adolescente se dirigía a su casa de habitación en el Reparto “Azarías H. Pallais”, en horas de la noche, cuando fue interceptada por Mauricio Cruz Vásquez Gutiérrez, de 33 años, quien bajo amenazas, agarró de la mano a la quinceañera, la manoseó y tocó sus partes intimas, por fortuna, la muchachita logró huir de su agresor y pidió auxilio. La señora de iniciales R.R., progenitora de la adolescente, manifestó ante la Delegación Policial de León que su hija fue interceptada por Mauricio Cruz a escasos metros de su casa de habitación. “Escuché los gritos de una niña y el ladrar incansable de los perros en la calle, me dirigí a ver qué sucedía y me di cuenta de que algunos vecinos capturaron a un desconocido que intentó violar a mi hija”, expresó doña R.R. En las próximas horas, Mauricio será acusado por la Fiscalía ante los juzgados correspondientes por el supuesto delito de tentativa de violación en perjuicio de una menor de quince años.



Decomisan cocaína a expendedor

José L. González / LEÓN

Reynaldo Gonzalo González Chávez, de 47 años, fue detenido por efectivos antinarcóticos de la Policía en León por el supuesto delito de tráfico interno de estupefacientes, en perjuicio de la salud pública. Con orden de allanamiento judicial, la Policía allanó la casa de habitación de Reynaldo Gonzalo, reconocido expendedor de drogas, en donde se encontró una caja de fósforos que contenía nueve bolsitas transparentes con cocaína, con un peso de 1.6 gramos. También se decomisó nueve mil córdobas, varias prendas de oro y un celular. El señalado será acusado ante los tribunales correspondientes en las próximas horas por el Ministerio Público.



Desconocidos intimidan y lesionan a jovencito

José L. González / LEÓN

Con fracturas y heridas en sus extremidades inferiores fue trasladado al Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales Argüello” (Heodra), en León, Rantvar Antonio Varela Osejo, de 19 años, después de que dos desconocidos lo interceptaron e intimidaron con un filoso cuchillo, con el que lo atacaron, en el sector del mercado central en horas de la noche. El señor Rafael Antonio Varela Romero, progenitor de Rantvar Antonio, expresó que los delincuentes interceptaron, intimidaron y golpearon salvajemente a su hijo, lo que provocó una fractura en la cavidad articular de la pierna izquierda, con una longitud de dos centímetro de ancho. También recibió una herida cortopunzante en la pierna izquierda, y aun permanece interno en el hospital leonés. La Policía investiga el paradero de los antisociales que aún no han sido identificados por su víctima, quien además de la agresión física fue despojado de una cartera que contenía documentos personales y quinientos córdobas.



Camioneta rutera impacta a peatón

José L. González / LEÓN

El adolescente Carlos Alfredo Núñez, de 14 años, originario del reparto Austria, en León, resultó con golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo al de ser impactado por una camioneta rutera blanca, placas LE 08704, conducida por Manuel de Jesús Ramos, de 29 años. La Policía informó que Carlos Alfredo intentó cruzar imprudentemente la calle de norte a sur cuando fue atropellado por la camioneta rutera que circulaba a exceso de velocidad de oeste a este en el sector del preescolar Tortuguitas, en el reparto Austria. El lesionado recibió asistencia médica en el Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales Argüello”, Heodra.



Retienen a ladrón pistolero

José L. González / LEÓN

Luis Daniel Picado Bonilla, de 21 años, fue retenido por la Policía de León por el supuesto delito de robo con intimidación en perjuicio de Hernaldo Montoya Herrera, de 27 años. La víctima se encontraba en compañía de su novia en el parque del reparto Posada del Sol, en horas de la mañana, cuando de repente dos sujetos armados de pistolas lo despojaron de una bicicleta y un celular. Hernaldo Montoya persiguió a los antisociales a bordo de un taxista, y con la ayuda de efectivos policiales lograron capturar a Luis Daniel Picado Bonilla, quien se encuentra retenido en una de las cárceles preventivas de la delegación policial.



Ciclista lesionado en Guadalupe

José L. González / LEÓN

Por realizar mala maniobra en el sector del cementerio de Guadalupe, en León, Efraín Raúl García, conductor del camión blanco, Frailander, placas M 033-308, que circulaba de oeste a este, impactó al ciclista Julián Narváez, de 19 años, el que fue trasladado de inmediato por miembros de la Dirección General de Bomberos al Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales Argüello”, Heodra, con una herida en la ceja izquierda, golpes y excoriaciones en el rostro y en los hombros.



La Policía investiga el caso.



Adolescente huyó por amenazas de muerte

José L. González / LEÓN

Muy preocupados se encuentran los familiares de Héctor Mauricio Munguía Mairena, de 15 años, originario de la comarca Los Pinos kilómetro 76 de la carretera León-Managua, ya que huyó de su vivienda después de que varios desconocidos intentaron asesinarlo. Ana Lucía Munguía Mairena, de 34 años, progenitora del menor, señaló ante la delegación policial de León que su hijo fue visto por última vez por Adelia Gutiérrez, abuela materna del menor, la que aseguró que Héctor Mauricio solicitó auxilio porque unos hombres lo perseguían con pistolas. La familia del adolescente solicita a cualquier persona que conozca del paradero del mismo, que informe de inmediato a la Policía.