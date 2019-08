Fiesta termina con un atraco en INE

Supuestos “gatos caseros” podrían ser los autores del robo frustrado en las oficinas de la tesorería del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, donde se guardaban 100 mil córdobas en efectivo.



Los frustrados ladrones que intentaron violentar la caja fuerte donde se guardaban los 100 mil córdobas lograron sustraer de la oficina un cheque de 300 mil córdobas, mismo que dejaron botado en un pasillo del tercer piso.



Los agentes policiales encargados de la investigación sospechan que los autores del robo frustrado podrían ser “gatos caseros”, porque no se encontraron ventanales ni puertas forzadas.



De acuerdo con las sospechas policiales, el robo frustrado probablemente se produjo a la hora que se realizaba la fiesta de fin de año el pasado viernes, en la planta baja del edificio de cuatro pisos.



Las autoridades policiales sospechan que los ladrones no lograron su propósito de robarse el dinero guardado en la caja fuerte, porque no pudieron encontrar la combinación para abrirla.



Los ladrones también forzaron las gavetas del escritorio de Mireya Baca, responsable de Tesorería del INE, donde también se guardaban documentos contables, como cheques.