Ataca al “compadre”

JUIGALPA

Marvin González Hernández es el hombre que no soportó ver a su ex mujer en los brazos de otro caballero llamado Roberto Gutiérrez, a quien atacó con una navaja en Villa Sandino. También agredió a Alba Luz López Soza, una joven que no llega ni a los veinte años.



El crimen se dio en el cuarto de su ex mujer, adonde González Hernández llegó armado de una navaja para terminar con el romance de la pareja.



Marvin fue neutralizado por Roberto Gutiérrez y su cuñado, quienes le quitaron el arma blanca, pero en un descuido se les soltó y huyó. Más tarde, la Policía lo atrapó.