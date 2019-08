Paliza y robo truncan encuentro sexual

ACOYAPA, CHONTALES

Desnudo en plena vía pública dejaron tres elementos a Eddy José Morales González, de 33 años, cuando se dirigía al Hotel Chiriquí, en compañía de una jovencita de quince años, a quien encontró cerca del lugar y la invitó a sostener relaciones sexuales.



De acuerdo con testigos, la elegante quinceañera se encontró con Morales González frente a la Veterinaria El Gallo Giro, de Acoyapa.



El hombre, sin perder el tiempo, comenzó a piropear con palabras libidinosas a la muchacha, hasta lograr que detuviera la marcha.



Eddy José le dijo: “Amorcito, estás muy guapa, ¿no te gustaría pasar una noche de pasión conmigo?”



¿Pero cuánto me vas a dar?, preguntó la chavala. A lo que el enamorado contestó: “Por eso no te preocupés, mi vida, lo que vos me pidás”.



Golpeado y sin calzoncillo

Entusiasmado, el hombre tomó de la mano a la quinceañera, y cuando se acercaba al Hotel Chiriquí, aparecieron Luis Eliseo López, Carlos Villachica y Wilber Antonio Ramírez, los que sin mediar palabras lo golpearon hasta que lo dejaron desmayado.



Al tener neutralizado al afectado, los delincuentes le quitaron el pantalón, la faja, el calzoncillo, un par de botas, unos lentes, tres mil córdobas en efectivo y una cosita íntima que no detalló el vapuleado.



Desplazó una guardia operativa

Vecinos del lugar auxiliaron a Eddy José y dieron aviso a la Policía, que al instante desplazó una guardia operativa y logró la captura de los presuntos autores de este robo con violencia, a quienes les ocuparon las botas y el pantalón del denunciante, pero el resto de las pertenencias no aparecieron por ningún lugar. Se desconoce el paradero de la chica, o si está relacionada con los agresores.