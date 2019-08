Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

19 Diciembre 2007 |

8:26 p.m. |

Dúo de tramposos

Lésber Quintero / ISLA DE OMETEPE, RIVAS

Dos ciudadanos del municipio de Altagracia, Isla de Ometepe, fueron denunciados por estafa, en perjuicio de Miguel Ángel Martínez, de 62 años. Según denuncia del afectado, sus “amigos”, Inés Díaz y Segundo Mendoza, le solicitaron que hiciera un préstamo de 14 mil córdobas en un banco, para ellos, y que se encargarían de pagar las debidas cuotas. Confiando en la palabra de sus amigos, Martínez hizo el préstamo el 15 de mayo y entregó el dinero a Díaz y Mendoza, pero al enterarse de que no han pagado una sola cuota y que se niegan a cancelar la deuda, los denunció.



Por la ventana entraron a robar

Lésber Quintero / RIVAS

Sujetos desconocidos se introdujeron la noche del martes a una casa del barrio San Francisco, de esta ciudad, para llevarse una grabadora, prendas de oro y plata, 160 dólares y 4 mil córdobas. La víctima del robo fue Meylin Traña Espinoza, de 19 años, quien detalló en su denuncia que al regresar a su casa a las siete y media de la noche, notó que una de las ventanas tenía cuatro persianas desprendidas, y al ingresar se percató de que se le habían metido a robar.



Roba bicicletas no corrió lejos

Lésber Quintero / RIVAS

Un ladrón de bicicletas fue atrapado en pleno centro de Rivas, segundos después de haber robado una bicicleta valorada en 1,500 córdobas, en la cual trataba de huir. Según la Policía de Rivas, el antisocial Otoniel Álvarez Pineda, de 30 años, quien había robado una bicicleta de María del Carmen Mairena, a las 10:40 de la mañana del martes. El robo se había dado en la acera de Vilas Pizza, donde labora la víctima, y sus compañeros de labores, al ver que Álvarez Pineda se llevaba la bicicleta, le dieron persecución y lo atraparon, y posteriormente lo entregaron a la Policía.



No gozó del celular robado

Lésber Quintero / RIVAS

Un quinceañero que a bordo de una bicicleta había pasado arrebatando un celular de 230 dólares, fue atrapado segundos después por su víctima y por otro poblador que lo persiguieron para entregarlo a la Policía. El joven antisocial, de iniciales D.J.G., cometió el delito el lunes, a las dos y media de la tarde, frente a la imprenta Inmaculada, de la ciudad de Rivas, por donde circulaba a pie el joven Rony Alexander Borge, de 18 años, quien al sentirse afectado lo persiguió, y con apoyo de otro ciudadano logró atraparlo y recuperar su teléfono.



Robacables dejan dos casas sin electricidad

Lésber Quintero / RIVAS

Dos casas del barrio Popoyuapa, de la ciudad de de Rivas, amanecieron sin servicio eléctrico este martes, debido al robo de cables que se ha desatado en esta ciudad. Una de las casas afectadas es la de Miguel Borge Martínez, quien dijo que su esposa, Leonora Andino, se levantó la mañana del martes, y al encender el televisor pensó que había un apagón, pero luego un vecino lo alertó diciéndole que se le habían robado diez metros de cables que van del medidor al poste de alumbrado público. La otra casa afectada fue la de Mario Sánchez, y según su denuncia, él escuchó ruidos frente a su casa, y al levantarse observó a tres sujetos que salieron corriendo con 13 metros de cables, que eran los que conectaban el servicio eléctrico de su casa con un poste del tendido eléctrico.