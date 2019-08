Violador somete a madre y a sus dos pequeñas

JINOTEGA



Un sujeto que violó a una madre y a sus dos niñas, también robó el dinero que la mujer había logrado reunir en los cortes de café, pero ahora que está tras las rejas asegura que nunca agredió sexualmente a las pequeñas y que sí tuvo relación con la mamá, pero fue con su gusto.



Por violación múltiple y robo con intimidación fue detenido por la Policía jinotegana, el sujeto Jimmy José Palacios Chavarría, quien en estado de ebriedad penetró a una humilde casa de madera, donde vive la afectada con sus dos pequeñas hijas de siete y diez años, en las tierras de una hacienda ubicada en la comarca Las Cuchillas.



Las investigaciones realizadas por la Policía señalan que el supuesto violador, para poder penetrar al inmueble, desprendió unas tablas, y después de intimidar a la madre de las niñas con un machete que le colocó en la garganta, la comenzó a violar delante de las menores, que no podían hacer nada para defenderla.



Abuso con un guineo

El degenerado, después de violar a la madre de las niñas, la emprendió en contra de las menores, a quienes primero les introdujo un guineo en sus partes íntimas para después abusarles sexualmente, sin importarle el grito desesperado de la madre de las pequeñas que le pedía que no les hiciera daño a sus hijas.



El acusado, después haber consumado sus aberraciones, se marchó de la casa hacia unos campamentos de la hacienda, donde tenía quince días de estar cortando café, pero antes, bajo amenazas de muerte, despojó a la señora de 600 córdobas en efectivo que ella había logrado ganar cortando café.



La mujer ultrajada, de 36 años, aseguró a la Policía que Jimmy le manifestó antes de marcharse de la casa, que tenía días de estar planificando cómo cometer el delito, hasta que consiguió su propósito, y ahora se marchaba tranquilo. La afectada se presentó ante la Policía para denunciar al degenerado y para que pague por el delito cometido.



Una patrulla de la Policía jinotegana se presentó al lugar de los hechos, y sus miembros capturaron al supuesto violador, quien estaba tranquilamente cortando café, como si nada había ocurrido, por lo que fue trasladado a las celdas preventivas y pasado al Ministerio Público para su debido proceso. Se le ocupó el machete que supuestamente utilizó para cometer el delito.





Jura inocencia

EL NUEVO DIARIO logró conversar con Jimmy José Palacios Chavarría, quien se quejaba de haber sido golpeado por la Policía a la hora de ser capturado, y que le dolía hasta el corazón cuando respiraba.



Palacios juró hasta con los dedos de los pies que no había violado a las niñas, aceptó que había tenido relaciones sexuales con la madre de éstas, pero todo fue con su gusto. Tampoco admite haber robado dinero de la casa, aunque aceptó haber llegado a las ocho de la noche a la casa de la madre de las niñas y que andaba tomado de licor.



Por su parte, la Policía jinotegana está brindando atención psicológica a las pequeñas y a su madre, a través de la Comisaría de la Mujer, además de estar coordinando con las organizaciones que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, con la finalidad de reunir todos los elementos necesarios para que este hecho no quede en la impunidad.