Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

20 Diciembre 2007 |

7:57 p.m. |

END

Adolescentes sustraen arma

Máximo Rugama / ESTELÍ

La Policía esteliana busca sin descanso a varios elementos, supuestos adolescentes, quienes le robaron una pistola a Manuel Antonio Villanueva Somarriba. El afectado dejó estacionada su camioneta, placas CH -01612, en una calle del barrio “Hermanos Cárcamo”, en donde le forzaron el llavín de una puerta y le sustrajeron un bolso pequeño donde guardaba el arma, una Bareta, calibre 32 mm, y los documentos de portación. Los cacos cargaron de igual forma con un anillo de plata, con una cadena de oro y con otros objetos de valor. El caso es investigado por la Policía, la que pidió a la población no comprar esa arma, y hacer llegar cualquier información a la Policía de Estelí.



Estafa con promesa de empleo

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Un falso trabajador del Banco de América Central estafó a una dama matagalpina hasta por la suma de mil 800 córdobas, los que le quitó con el cuento de que serían utilizados para comprar uniformes por el empleo que le estaba consiguiendo. Fátima del Socorro Olivas González, residente en el barrio 2 de Marzo, aseguró que a su casa se presentó un sujeto que se identificó sólo con el nombre de Eduardo, quien le manifestó que era trabajador del BAC y que andaba buscando a una persona para que se desempeñara en los archivos del banco, por lo que ella pensó que ese empleo estaría bueno para su cuñada, Oliveria Tatiana Zeas Castillo, ya que el desconocido le manifestó que iba a ganar de entrada 250 dólares mensuales. Al ver el interés que las mujeres tenían por el trabajo, el falso trabajador del BAC les dijo que antes debían entregarle mil 800 córdobas para comprar los uniformes que utilizaría Zeas Castillo en su puesto, debido a que éstos corrían por cuenta del empleado, por lo que no vacilaron en entregarle el dinero. El antisocial, ya con el dinero en la mano, se marchó, asegurando que el día siguiente las esperaría en el banco, pero cuando llegaron a la institución financiera y preguntaron por “Eduardo”, les aclararon que ahí no trabajaba, y mucho menos que estuvieran buscando a alguien para trabajar de archivadora, por lo que hasta esa hora se dieron cuenta de que habían sido estafadas.



Sospecha de trabajador

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Un patrón acusa a su trabajador de ser la persona que se introdujo a un microbús para “barrer” con lo que había dentro del automotor, incluyendo 6 mil 800 córdobas en efectivo, producto del trabajo del día. Genaro Ramón Luna denunció que elementos desconocidos penetraron en su microbús azul, de donde se llevaron un televisor portátil, un maneral, una gata, 40 metros de alambre eléctrico, una bomba de agua valorada en 350 dólares, 6 mil 800 en efectivo, entre otros objetos de valor, todo por un monto superior a los 12 mil córdobas. El afectado sospecha de uno de sus trabajadores, por lo que pide que lo investiguen, y si resulta culpable que lo castiguen por el delito cometido.



Más accidentes por camioneros

Máximo Rugama / ESTELÍ

La imprudencia de los conductores de transporte de carga internacional continúa provocando accidentes en la vía panamericana. Ahora colisionaron varios vehículos, entre ellos un autobús, debido a que al menos tres furgoneros se estacionaron en la vía, sin colocar las respectivas señales, tal como lo establece la Ley General del Transporte. Los conductores de transporte internacional circulan de forma temeraria, y a su paso dejan dolor y muerte. El teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía de Estelí, dijo qur en horas de la mañana se dio una colisión múltiple entre vehículos en la cuesta Kukamonga, protagonizado por dos furgones, un autobús de transporte colectivo y una camioneta, cuando se encontraban estacionados tres furgones en el centro de la vía, con sentido de circulación de sur a norte y con poca visibilidad en la zona. En ese mismo momento también circulaba de sur a norte el cabezal con placas de Panamá 773 448, conducido por José Luis Pérez González, quien intentaba aventajar a los tres camiones estacionados, pero colisionó contra el furgón conducido por Luis Campos Castro, costarricense. Luego, colisionó contra la parte delantera de un autobús que circulaba de norte a sur y que cubre la ruta de Jalapa a Managua y contra una camioneta.



Vendió lote varias veces

Máximo Rugama / ESTELÍ

Manuel Adolfo Linares Moreno enfrenta una denuncia ante la Policía por estafa en perjuicio del señor Yeslim del Socorro Rocha Aráuz, residente en el barrio El Rosario, de esta ciudad. Rocha Aráuz, desde hace diez meses le compró un lote de terreno a Manuel Adolfo Linares Moreno, en cinco mil dólares. Dijo el afectado que los documentos de compra-venta los hizo ante la notaria Alba Luz Torres. Ahora que el afectado fue a ver el lote, se encontró conque el mismo individuo lo había vendido a una tercera persona. El caso es documentado por las autoridades policiales para luego pasarlo ante el Ministerio Público. Este señor ha sido mencionado en varias ocasiones por el mismo problema, y es que en Estelí aún hay mucha gente ingenua que cree que comprar una casa, un terreno o un vehículo es como adquirir una gallina, y que no se deben de hacer trámites legales en otras instancias para mayor seguridad, y por ello son blanco fácil de las estafas.