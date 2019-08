Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

21 Diciembre 2007 |

8:16 p.m. |

Delincuentes ya iniciaron sus navidades

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Más de diez mil córdobas en ropa, trastos de cocina, prendas de oro, electrodomésticos y otros objetos para el hogar, sustrajeron elementos desconocidos de la vivienda propiedad de Noha Francisca Chavarría Lumbí, ubicada contiguo al Centro de Salud del barrio El Santuario, de Juigalpa. Los antisociales llegaron al inmueble de la denunciante, y aprovechando la soledad del lugar forzaron la puerta principal, y sin problema penetraron para cargar con todo lo que encontraron a su paso. De la vivienda de Noha Francisca se llevaron tres barriles plásticos, tres tinas, 14 pantalones, un teléfono celular, dos pares de chapas y una pulsera de oro, un reloj y dos televisores. Los bandidos abandonaron la escena, evitando que los vecinos de Chavarría Lumbí los delataran a la hora en que salían con el hermoso cargamento. La afectada, al conocer de la pérdida, se trasladó a la estación de Policía de la localidad, donde interpuso formal denuncia. Aún no hay sospechosos identificados.



Conductor sin licencia provoca choque

Máximo Rugama / ESTELÍ

Severos daños materiales sufrieron un automóvil y un camión en un accidente de tránsito que la Policía tipificó como colisión entre vehículos. El hecho ocurrió en el sector de El Dorado, ubicado sobre el kilómetro 157 de la Carretera Panamericana, cuando circulaba de norte a sur el automóvil placas M 087 491, en el que se movilizaba Misael Rodríguez, quien no portaba licencia de conducir, e invadió el carril contrario, por lo que impactó contra el camión placas ES 02463, que circulaba en su preferencia y era conducido por Erlin Itanor Castellano. Cuando se realizaron las investigaciones respectivas, las autoridades policiales determinaron que Erlin Itanor conducía “boleteado”. En otro orden, con daños materiales resultó un taxi, con placas T 50-91, luego que al circular por el tramo de la Panamericana que atraviesa esta ciudad, se estacionó para bajar a un pasajero, que lo hizo por el lado indebido, y por ello al abrir la puerta del taxi, la misma fue chocada por una camioneta que circulaba en esa dirección. El taxi era conducido por Isidro Jiménez Martínez. Debido al accidente, la camioneta placas M O71461, donde se movilizaba Marlon Herrera Reyes, provocó daños en la puerta trasera izquierda del taxi, dio a conocer la Policía esteliana.



Lesionado en colisión

Máximo Rugama / ESTELÍ

Se recupera de salud el señor Jorge Luis Huete Zelaya, de 40 años, de las lesiones de consideración que sufrió en un accidente de tránsito que la Policía tipificó como colisión entre vehículos. Debido al “encontronazo”, los dos automotores sufrieron daños materiales. El hecho ocurrió sobre el tramo de vía Panamericana que atraviesa esta ciudad, cuando circulaba de sur a norte la camioneta placas ES 06623, conducida por Oscar de Jesús Huete Castillo, quien de acuerdo con la versión policial, fue impactado por el vehículo placas T 8655, conducido por Ricardo Javier Huete Aguilera, e iba con dirección de norte a sur. Huete Aguilera, quien no es pariente de Oscar de Jesús, al llegar al lugar del suceso invadió el carril contrario provocando el accidente.



Ratero y armado tras las rejas

Máximo Rugama / ESTELÍ

A la orden del Ministerio Público pasaron las autoridades policiales de Estelí a Bayardo Antonio Aguirre López, de 18 años, luego que junto a otro elemento le arrebataran una cadena de oro a María Elena Benavides Lara. La Policía logró capturar a Aguirre, no así a su compinche. Mientras que por haber cometido el delito de exposición de personas al peligro fue detenido por fuerzas policiales Elyin Antonio Reyes Vásquez, de 24 años, quien según la Policía en estado de ebriedad llegó a la casa de su cuñada, Darling Godoy Pérez, y le exigió que le sirviera un plato con comida, y posteriormente realizó disparos con un revólver calibre 38 milímetros. Los proyectiles impactaron en el piso de la vivienda de la afectada, poniendo en peligro a su familia y a otras personas que se encontraban en el inmueble en el momento de los hechos. Ese individuo también amenazó de muerte a su vecino. Reyes Vásquez será remitido ante las autoridades del Ministerio Público y luego ante un juez competente para que responda por los delitos cometidos.



Roban tres vacas a productor

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Los grupos de cuatreros que operan en este departamento siguen afectando a los productores ganaderos, que a diario ven mermado su hato. Esta vez el afectado fue el productor Ostanciano Santabela Ortega Mendoza, residente en la comarca Likia, municipio de Matiguás, quien aseguró que elementos desconocidos penetraron en su propiedad y le sustrajeron tres vacas que estaban valoradas en 18 mil córdobas. La Policía aseguró que realiza las investigaciones correspondientes para dar con los cuatreros.



Ladrones “fuertes” en Estelí

Máximo Rugama / ESTELÍ

Para que responda ante las autoridades judiciales competentes por exposición de personas al peligro, la Policía capturó en el barrio “Juno Rodríguez”, de esta ciudad, a José Adalberto Guevara Espinal, de 31 años, luego que en estado de ebriedad realizó varios disparos con una pistola 9 milímetros, que le fue decomisada por violentar la Ley 510. Mientras que en el barrio “Miguel Alonso” fue detenido José David Castillo, quien al ser requisado por la Policía, se le encontró una caja de fósforo con dos piedras de crack. El caso fue tipificado por la Policía como falta penal contra la salud pública y el autor del delito fue remitido a las autoridades del Ministerio Público. En tanto que en el barrio “Hermanos Cárcamo” la Policía capturó a Sebastián Cuadra Ayala, Jusneylin del Carmen Pérez Lima, Martín Pérez Mendoza, Carlos Ramón Ramírez Ruiz, Mario Santos Polanco, tras un robo con fuerza realizado en perjuicio de Heysel María Mairena Rayo, a quien le sustrajeron de su vehículo una cámara digital, valorada en 400 dólares, una cartera negra con documentos personales, su cédula de identidad, una licencia de conducir, circulación del vehículo,y una memoria flash valorada en 40 dólares. La Policía en un audaz operativo les ocupó la cámara digital y la cartera.