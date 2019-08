Rodando hacia la muerte

A las cuatro y media, la madrugada del viernes 30 de noviembre, el matrimonio integrado por María Rosibel Henríquez Guido, de 27 años, y Luis Carlos Magaña Guzmán, de 22, junto a sus dos pequeñas hijas y al abuelo materno de éstas, salieron en un pequeño carretón halado por un caballo, a vender una carga de plátanos y yuca a un mercado de Chinandega. Estaban a pocos minutos de cumplir una cita con la tragedia



CHINANDEGA

Recorrieron dos kilómetros sobre un camino rodeado de plantaciones de plátano y caña hasta llegar quince minutos después al kilómetro 135 de la carretera Chinandega-Corinto, cerca de la Quinta Amberes. Las pequeñas Alison Anay y Joselín Estefany Magaña Guido, de 14 meses y de tres años, respectivamente, se habían dormido en el trayecto, sobre el carretón.



Su abuelo, Ángel Ramón Guido Molina, de 46 años, guiaba el carretón, y todos pensaban en cumplir con las tareas del día, cuando fueron arrollados por el cabezal White Volvo, placas CH-04197, que halaba la rastra placas CH-10851, conducido por Manuel de Jesús Mojica Rivera, y propiedad del transportista Manuel Morales, originario de Chichigalpa.



El cuadro era dantesco. La niña fue catapultada a varios metros, y su masa encefálica quedó esparcida en la maleza. Su hermanita fue trasladada al Hospital Materno Infantil “Mauricio Abdalah”, de Chinandega, donde fue dada de alta varios días después.



Milagrosamente, Magaña Guzmán salió ileso porque se lanzó del carretón, pero su esposa sufrió fractura lumbar y fue trasladada al Hospital Escuela “Antonio Lenín Fonseca”, de Managua, y el papá de ésta se encuentra internado en el Hospital España, de Chinandega, con fracturas en ambas piernas.



El caballo murió desangrado, y el carretón quedó desbaratado como prueba del brutal impacto que enlutó a la familia Henríquez, integrante de la Cooperativa Agrícola “Joaquín Mejía Mejía”, localizada cerca de la hacienda El Ensayo, que a su vez es cercana a esta cabecera departamental.



En busca de leche para las dos pequeñas

Visiblemente triste por la pérdida de su niña y la difícil situación que atraviesan su esposa y suegro, Luis Carlos Magaña Guzmán relató a EL NUEVO DIARIO que salieron hacia un mercado de Chinandega a vender los productos para comprar leche y otros alimentos para las dos niñas.



“Mi suegro guiaba el carretón. El chofer del cabezal iba a exceso de velocidad, y al aventajar a otro camionero nos colisionó con el lado izquierdo. Nuestra intención era comprar comida para mis pequeñas, pero desgraciadamente ocurrió el accidente”, dijo el joven progenitor.



Mientras descansa en una hamaca, debajo de un árbol de mango, en su pequeña finca, don Cándido Henríquez, abuelo de María Rosibel Henríquez Guido, expresó que la madrugada fatídica obsequió la carga de plátanos y yuca a sus parientes, para que se ayudaran en la alimentación de las dos pequeñas.



La sencilla vivienda de la familia Henríquez está triste por la ausencia de la pequeña Alison Anay, que con sus travesuras alegraba a su bisabuelo, Cándido, quien fuma con ligereza un cigarrillo y exclama: “Mi muchachita ya no está”.



Cerca del patio de la pequeña casa de madera yace un arruinado andarivel de la niña, que fue sepultada en el cementerio de El Realejo. Su hermana está bajo la tutela de un pariente en ese municipio.



Carretón con señales lumínicas

Mientras tanto, el vecino Enrique Vega, quien levantó el cadáver de la niña, dijo que en el lugar donde ocurrió el accidente hay una raya continua, sin embargo, el chofer del cabezal, irresponsablemente, al aventajar a otro pesado automotor, colisionó contra el carretón.



“Ese chofer sabe perfectamente que en ese lugar no podía cometer una infracción de tránsito, y no puede alegar falta de visibilidad porque el carretón de mis vecinos llevaba señales lumínicas. Prácticamente les lanzó el cabezal y provocó la desgracia que nos entristece a todos en la comunidad”, manifestó Vega.



Por su parte, Ángel Ramón Guido Molina, quien reside en Nueva York, pero había venido a su comarca natal para pasar Navidad y Año Nuevo con su familia, lamenta que ahora se encuentra postrado en una cama del Hospital España. Confirmó que él manejaba el carretón, cuando el chichigalpino Manuel de Jesús Mojica Rivera, a exceso de velocidad, los chocó con la parte delantera izquierda del cabezal, mientras le invadía el carril.



“Encendimos seis focos pero el cabezalero actuó de manera temeraria, todo ocurrió rápidamente… no tuve tiempo de salvar a mi familia, sólo mi yerno se tiró del carretón, cuando miró el cabezal encima que casi pegaba junto a otro pesado automotor”, afirmó el accidentado.



El chofer del cabezal negó la invasión del carril, y afirmó que esquivó a un camión que traía las luces altas, y lastimosamente impactó contra el carretón que trasladaba a las cinco personas.



“Iba hacia el puerto de Corinto a traer granos. Ellos venían dormidos y no hicieron ninguna señal. Nadie quiere matar a nadie, me gano la vida dignamente”, afirmó el chofer, quien fue detenido por oficiales de Tránsito, y excarcelado al llegar a un arreglo extrajudicial con la familia afectada.



Al respecto, Paulino Henríquez Martínez, tío de María Isabel Henríquez Guido, dijo que nada ganan con tener en prisión al cabezalero, por lo que aceptaron ocho mil córdobas para los gastos fúnebres de la pequeña, pero su familia exigirá una indemnización justa para la difunta y los accidentados que están en peligro de quedar con discapacidad. Su padre, Cándido Henríquez, apoya la decisión.



El tramo de la muerte

De acuerdo con estadísticas de la Policía de Tránsito de Chinandega, a cargo de la subcomisionada Gloria Aguirre, de julio a noviembre de 2006, en los trece municipios de este departamento ocurrieron siete muertes y 21 personas resultaron lesionadas. Y en ese mismo período de 2007 hubo 22 muertos y 103 lesionados.



Entre los accidentes más relevantes figura el ocurrido a las 7:45 de la mañana del 17 de septiembre, de la planta eléctrica 300 metros al norte, en la comarca La Grecia No. 1, cercana a Chinandega, donde resultaron ocho muertos y 39 personas lesionadas, cuando chocaron dos autobuses de transporte colectivo que cubrían las rutas fronterizas Chinandega-El Guasuale y Chinandega-Palo Grande. Los 20 kilómetros de la carretera Chinandega-Corinto, principalmente el trayecto que une a esta cabecera departamental con la hacienda El Ensayo, se ha convertido en el tramo de la muerte.



De mayo a noviembre de este año, en ese trecho fallecieron siete personas y otras 11 resultaron lesionadas. Los muertos son: Erling Reyes Avendaño, de 20 años; Pedro José Acosta; David Jiménez, de 30; la niña Alison Anay Magaña Guido, de 14 meses; Eduardo Salgado Ruiz, de 56; Lucila Argentina Sequeira Argüello, de 22, y María Elba Romero, de 62 años.



Las causas principales de los frecuentes accidentes ocurridos en ese tramo son: exceso de velocidad, imprudencia peatonal, invasión de carril, no guardar la distancia, colisión, atropello y giro indebido, entre otras.



A criterio de Enrique Vega, muchos conductores viajan a exceso de velocidad en una carretera nueva que fue construida muy angosta, sin andenes para ciclistas y peatones, por lo que instó a los choferes a atender las señales de tránsito y a manejar con precaución para evitar más tragedias.



Un especialista de tránsito dijo que el asfalto está muy fresco, lo que hace que los vehículos rueden con peligro. Recomendó mayor vigilancia policial, y, sobre todo, cambio de actitud a los conductores, porque no van sobre una autopista.