Mujer muere arrollada por pesado camión en Rosita

De forma instantánea falleció Nicolasa Garmendia Canales de 21 años luego de ser arrollada por un pesado camión, el accidente ocurrió esta tarde en el barrio Emiliano del municipio de Rosita, Triángulo Minero, informó el sub comisionado Luis Duarte, jefe de la dirección de tránsito de la delegación policial del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukuku.

El jefe policial detalló que Garmendia Canales cargaba a su hijo de cuatro meses al momento del accidente. El infante logró salir ileso, pero se encuentra en observación en el hospital Rosario Pravia de este municipio, “la investigación preliminar determina como causa de este accidente la conducción temeraria por falta del deber de cuidado, en vista de que el conductor al encender su camión no se cerciora si en la parte frontal o en los laterales donde son puntos ciego no se encontraba alguna persona o incluso otro vehículo, el encendió la maquina arrancó, atropella a la víctima quien junto a su bebe cayó al suelo y le pasó la llanta del camión por la cabeza, ocasionándole automáticamente la muerte, no así en el caso del infante quien no presenta ninguna lesión de gravedad, pero se encuentra en observación en el hospital”, puntualizó el jefe policial.

El jefe policial reveló que el conductor fue identificado como Víctor Enrique Gutiérrez Valdivia de 35 años quien conducía un camión Froylaner, placa RN 2763, “procedimos a la detención del conductor y provisionalmente la ocupación del vehículo para poner a la orden del Ministerio Público el caso”, comentó.

El jefe policial aclaró que aún se encuentran en el proceso investigativo ya que están en el lugar de la tragedia levantando las entrevistas.

De acuerdo a pobladores de este barrio, en este sector camiones de carga pesada circulan a altas velocidades con broza, de un colectivo minero que ha iniciado operaciones, hace más de dos meses en el lugar conocido como mina de hierro.