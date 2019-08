Sucesos Insólitos Jorge Eduardo Arellano

22 Diciembre 2007 |

8:16 p.m. |

END

Calzones rosas para los conductores ebrios

Conocido como ‘El sheriff más duro de Norteamérica’, este oficial de la ley obliga a los conductores arrestados por conducir en estado de ebriedad a utilizar calzoncillos rosa. Y como si fuera poco, una vez que tienen puesta la ropa interior, los obliga a sumarse a una cuadrilla de prisioneros que realizan entierros públicos de personas que murieron a causa del abuso de bebidas alcohólicas. Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, Estados Unidos, era previamente conocido por encerrar a los infractores en viejas carpas militares. “Quizás esto alerte a la gente y entienda que con esto no se juega: si bebes, no conduzcas”, asegura el brazo armado de la ley. “Si no te lo tomas en serio, terminarás en ropa interior rosa uniéndote al grupo de trabajos forzados”. Entre las distintas tareas que realizan los convictos se destacan los funerales en un cementerio público donde suelen enterrar a muchos pobres que abusan de la bebida. Además, el she-riff los ha obligado a limpiar una concurrida calle céntrica, usando pantalones desgarrados y remeras rosas que dicen “Grupo de Trabajo del Sheriff por conducir bajo influencia del alcohol” en la espalda.



Las canciones más odiadas durante la Navidad

¿Cansado de los villancicos? ¿Harto de escuchar cascabeles y voces angelicales? ¿Acaso no deseas un CD con lo mejor de la Navidad para estas fiestas? Si bien por estas latitudes no suele escucharse demasiada “música navideña”, por los países del Norte, las estaciones de radio se complotan para transmitir el “espíritu navideño” a la población. Y son tantas las canciones para esta época del año, y tan variadas, que no podían faltar los rankings de “las mejores y las peores canciones navideñas”. Al menos para los estadounidenses, según dos encuestas, los peores temas para esta época del año son: “Jingle Bells”, de Barbra Streisand; “Santa Claus is Coming to Town”, de los Jackson 5 (Michael y sus hermanos), y “Grandma Got Run Over by a Reindeer”, de Elmo & Patsy. Claro que el peor de todos resultó ser una versión de “Jingle Bells” interpretada por los Singing Dogs que, como lo indica su nombre en inglés, son simplemente perros ladrando.



Crean ratones sin miedo a los gatos

Científicos japoneses crearon ratones modificados genéticamente que no temen a los gatos y que son capaces de hacerles frente. Investigadores de la Universidad de Tokio lograron anular los receptores ubicados en el cerebro de esta especie animal, impidiendo la reacción natural ante el olor de su principal depredador: el gato. Mediante este experimento, buscaban demostrar que el miedo es una cuestión “genética” y no, como suele creerse, producto de la experiencia. En lugar de huir rápidamente o simular estar muertos, los ratones modificados genéticamente siguieron con sus actividades normales al enfrentarse a un felino. “Los ratones temen a los gatos porque están condicionados de forma innata a expresar temor cuando sienten el olor de sus depredadores”, explicó el profesor de biofísica y bioquímica de la Universidad de Tokio, Ko Kobayakawa. “De esta forma, al eliminarles los receptores específicos para sentir ese aroma, los ratones nunca sienten miedo al enfrentarse a un gato”, concluyó.



Música rica en vitaminas, baja en calorías y no apta para carnívoros

Una orquesta interpreta música electrónica “unplugged” con instrumentos hechos únicamente a base de vegetales. Ni siquiera al más adicto podría ocurrírsele algo semejante. Sin embargo, existe y es furor. Música a base de verduras. Interpretada por la Vienna Vegetable Orchestra, esta armoniosa combinación de sonidos generados por instrumentos hechos con zanahorias, morrones y calabazas, entre otros, logra cautivar tanto a amantes de la música clásica como a jóvenes seguidores de nuevas tendencias. Recientemente lanzaron un nuevo disco llamado “Automate”, donde queda en clara evidencia la evolución de la banda, perceptible en detalles como los orgánicos sonidos logrados, la pureza de la interpretación y las innovadoras técnicas de grabación ¿Quiere saber cómo suena? En el sitio de la orquesta encontrará tres extractos del nuevo disco, junto con un vídeo promocional donde puede apreciarse el “proceso de selección de vegetales”, la fabricación de los instrumentos y parte de un show en vivo.